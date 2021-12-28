شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب الفضائى يبدأ خطوة مهمة للوصول إلى مدار وجهته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق تلسكوب جيمس ويب الفضائي فوق صاروخ آريان 5 في إطلاق مذهل السبت الماضى والذي يمثل بداية ما يعد بأن تكون مهمة رائعة.

ويتجه أقوى تلسكوب فضائي تم بناؤه على الإطلاق نحو وجهته على بعد مليون ميل تقريبًا من الأرض حيث سينطلق في الفضاء البعيد في محاولة لكشف بعض أسرار الكون وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

كانت المهمة التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار والتي تستغرق عدة سنوات عقودًا في طور الإعداد وهي من عمل عدد لا يحصى من الموظفين في وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية.

للوصول إلى مدار وجهته - النقطة المعروفة باسم L2 - يتعين على المركبة الفضائية إجراء عدد من الحروق الحاسمة على مدار الـ 29 يومًا القادمة، بينما يجب أن ينفصل التلسكوب عن شكله المضغوط حتى يتمكن من البدء في استكشاف الفضاء.

إذا حدث خطأ في أي من هذه الإجراءات المعقدة ، فقد يعرض ذلك المهمة بأكملها للخطر.

لكن حتى الآن سار كل شيء كما هو مخطط له، حيث أكمل Webb الثانية من الحروق الثلاثة لإبقائه في مساره لـ L2.

وتم نشر مجموعة الهوائي المحوري بدون عوائق، مما يتيح نقل كميات هائلة من البيانات عندما يبدأ التلسكوب عمله، كذلك المصفوفة الشمسية ثابتة في مكانها.

وتجاوز تلسكوب جيمس ويب الفضائي أيضًا المسافة المكافئة لتلك المسافة بين الأرض والقمر - 238،850 ميلاً (384،400 كيلومتر) - مشيرًا إلى أنه قد قطع ربع المسافة إلى مدار وجهته.

واليوم الثلاثاء هو بداية العملية الدقيقة المتمثلة في رفع حاجب الشمس الهائل، الموصوف بحجم ملعب تنس. ستتم أولى الخطوات العديدة نحو هذا الهدف، وتشمل نشر قسم من هيكل البليت الموحد، الذي يدعم ويحمل الأغشية الخمسة للدرع الشمسي.

من المتوقع أن يستغرق نشر حاجب الشمس بالكامل حوالي خمسة أيام، مما يعني أنه لن يكتمل حتى عطلة نهاية الأسبوع. بعد ذلك، تم نشر المرآة الذهبية المكونة من 18 جزءًا، المكون المركزي لتلسكوب جيمس ويب الفضائي.

ولأي شخص مهتم برؤية الموقع الحالي للتلسكوب وهو يشق طريقه إلى L2 خلال الأسابيع القادمة، فإن لدى وكالة ناسا موقعًا خاصًا للمهمة يقدم كل المعلومات التي تحتاجها.