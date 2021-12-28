شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 إعدادات يجب تغييرها بالكمبيوتر المحمول الجديد عبر نظام تشغيل ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شراء كمبيوتر محمول جديد يعني بداية جديدة، حيث سيكون نظام التشغيل ويندوز 10 أو ويندوز 11 نظيفًا كما كان دائمًا ولك مطلق الحرية في تكوين نظام التشغيل ليناسب احتياجاتك.

عادة قد ترى بعض المطالبات في تجربة Windows 11 أو Windows 10 "Out of Box" لمساعدتك في تعديل Windows بالطريقة التي تريدها حيث يمكن أن يكون ذلك للألعاب أو الإنتاجية أو حتى تحرير الفيديو وفقا لما نقله موقع Digitaltrends.

ومع ذلك حتى مع هذه الخيارات، لا يزال لدينا اقتراحاتنا الخاصة لأفضل الإعدادات التي يمكنك تغييرها على الكمبيوتر المحمول الجديد، عرض التحجيم على رأس قائمتنا قياس شاشة الكمبيوتر المحمول الخاص بك، إذا كان لديك جهاز كمبيوتر محمول بشاشة عالية الدقة (عادة أعلى من 1920 × 1080)، فقد ترغب في التفكير في تغيير قيم القياس.

وبشكل افتراضي قد يتم تعيين الحجم عاليًا جدًا إلى حوالي 150% هذا لجعل الأشياء تبدو أكبر على شاشتك، ولكن لتناسب المزيد من العناصر على شاشتك، وزيادة المهام المتعددة يمكنك تقليل حجمك، نقترح قيمة تقارب 100% أو حتى 125%.

يمكنك تغيير مقياس العرض فى أى وقت عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على سطح المكتب واختيار إعدادات العرض، بعد ذلك ابحث عن قسم المقياس واختر القيمة المناسبة، ستومض شاشتك وستتم إعادة تعيينها إلى القيمة الجديدة، ولكن سيتعين عليك قبول التغيير عن طريق تسجيل الخروج وتسجيل الدخول مرة أخرى.

إيماءات لوحة اللمس تتمتع أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام Windows 11 و Windows 10 بدعم الإيماءات، وباستخدامها يمكنك تحريك أصابعك على لوحة اللمس بطرق معينة لإنجاز المهام الشائعة على الكمبيوتر المحمول.

ويمكن أن يساعدك ذلك فى توفير الوقت من خلال تسهيل فتح البحث وعرض المهام وإظهار سطح المكتب وتبديل التطبيقات وفتح مركز الإشعارات والمزيد. ولا تعمل هذه الإيماءات إلا إذا كان الكمبيوتر المحمول الخاص بك يحتوي على Microsoft Precision Trackpad وهو أمر متوفر فى جميع أجهزة المحمول الحديثة، لتغيير الإيماءات وتخصيصها، انتقل إلى Bluetooth والأجهزة، ثم اختر إيماءات اللمس بثلاثة وأربعة أصابع.

وتأكد من تشغيله ثم الانتقال إلى بلوتوث واختر Touchpad متبوعًا بالإيماءات المتقدمة، ما يمكنك تعديل الأشياء حسب رغبتك، اقتراحات ويندوز والخصوصية وإشعارات التطبيقات من وقت لآخر في Windows ، قد ترى اقتراحات في قائمة ابدأ أو في مركز الإشعارات، يرى العديد من الأشخاص هذا على أنه "إعلانات"، ولكن Microsoft فقط هي التي تقترح التطبيقات المناسبة لك لتنزيلها أو استخدامها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، قد يكون هذا لتطبيق Microsoft Edge أو تطبيق آخر مثل OneNote.

وللمساعدة فى التحكم بجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك، نقترح إيقاف تشغيل هذه الميزة، في ويندوز 11، يمكنك القيام بذلك عن طريق النقر فوق Windows Key + I على لوحة المفاتيح، ثم توجه إلى النظام متبوعًا بالإشعارات، من هناك ستحتاج إلى التمرير لأسفل بالكامل وإلغاء تحديد المربعات الخاصة باقتراحات العروض والحصول على النصائح والاقتراحات، كما يمكنك إيقاف تشغيل الإشعارات للتطبيقات الفردية، على النحو الذي تراه مناسبًا.

هذا يضمن أن التطبيقات التى تريدها فقط هى التى ستخطرك، ونقترح أيضًا الانتقال إلى قسم الخصوصية والأمان في إعدادات Windows 11، قم بتبديل جميع المفاتيح إلى إيقاف، لن يقترح عليك Windows الآن الأشياء التي لا تريد رؤيتها.

بدء سريع في ويندوز 10 وويندوز 11

هناك ميزة تُعرف باسم Fast Startup، هذه ميزة من المفترض أن تقلل الوقت الذي يقضيه جهاز الكمبيوتر في التمهيد ولكن بها بعض المحاذير.

عند تمكين Fast Startup ، لا يقوم جهاز الكمبيوتر بإيقاف التشغيل بشكل منتظم. بدلاً من ذلك فإنه يحفظ حالته وينتقل إلى وضع مزيج بين السبات والإغلاق.

يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في التوافق، إذا كنت تستخدم أنظمة تشغيل ثنائية التمهيد، وهذا يعني أن الألعاب والتطبيقات والعمليات الأخرى التي كنت تقوم بتشغيلها ستبقى في الخلفية في كل مرة تقوم فيها بإيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يشبه الأمر إبقاء سيارتك في وضع الخمول، إذا كنت تفضل "بدء التشغيل النظيف" ، فقم بتعطيل بدء التشغيل السريع. عادةً ما يكون الفرق بين بدء التشغيل السريع والتمهيد العادي بضع ثوانٍ فقط.

وللقيام بذلك في ويندوز 11 و ويندوز 10 ، اكتب Power في قائمة ابدأ فى Windows 11، واختر نتيجة إعدادات الطاقة والسكون. بعد ذلك قم بالتمرير لأسفل إلى إعدادات الطاقة الإضافية، اختر خيار ما يفعله زر الطاقة.

بعد ذلك سيتعين عليك النقر فوق تغيير الإعدادات غير المتاحة حاليًا وتبديل مربع الاختيار لبدء التشغيل السريع، قم بالإنهاء بالنقر فوق حفظ التغييرات.

قم بتثبيت المجلدات في قائمة ابدأ وقم بإزالة الاقتراحات في قائمة ابدأ بعد ذلك ، هناك طريقة للوصول إلى ملفاتك بسرعة أكبر، قد تلاحظ في Windows 11 أن الروابط السريعة إلى مجلداتك المفضلة قد اختفت من قائمة ابدأ.

ويمكنك بالفعل إعادة هذه الأشياء، ضمن التخصيص ثم ابدأ ثم إعدادات المجلدات في Windows 11.

كذلك يمكنك إعادة الروابط السريعة إلى الإعدادات أو مستكشف الملفات أو المستندات أو التنزيلات أو الموسيقى، أو الصور، أو مقاطع الفيديو.

يساعد هذا في ضمان أنه يمكنك الوصول إلى هذه المجلدات دون القفز إلى مستكشف الملفات يدويًا. ونقترح أيضًا إيقاف تشغيل الاقتراحات التلقائية لنظام التشغيل Windows 11، هذه هي المنطقة التي تظهر أسفل قائمة ابدأ.

انتقل إلى التخصيص ثم ابدأ ثم حدد خيار إظهار العناصر التي تم فتحها مؤخرًا في قوائم البدء وقوائم الانتقال ومستكشف الملفات لإيقاف التشغيل.

بالإضافة إلى ذلك احتفظ بتبديل إظهار التطبيقات المضافة مؤخرًا إلى تشغيل، لن ترى المستندات فى قائمة ابدأ بعد الآن ولن ترى سوى التطبيقات المضافة مؤخرًا، يجب أن تجعل قائمة ابدأ تبدو أكثر وضوحًا.