شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشترى أيفون جديد فى الكريسماس.. 10حيل أساسية تحتاج لمعرفتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا أصبحت مالك جديد لهاتف أيفون، فهناك بالتأكيد بعض النصائح والحيل التي تحتاج إلى معرفتها، وفيما يلى نعرض 10 حيل أساسية من أبل لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من جهازك الجديد.

1. الرد على الرسائل الفردية إحدى الميزات الملائمة على أجهزة أيفون الأحدث هي القدرة على الرد على رسائل محددة ، بحيث يمكنك المضي قدمًا وداعًا للارتباك في الدردشة الجماعية، فقط اضغك مع الاستمرار فوق الرسالة التي تريد توجيهها ، واضغط على "رد" في قائمة الخيارات ، ثم اكتب رسالتك وأرسلها.

2. تعيين الفيديو كشاشة القفل على أيفون قم بتجميل شاشة القفل الخاصة بك عن طريق تعيين مقطع فيديو مباشر كخلفية للشاشة، وستحتاج إلى أيفون 6S أو أعلى (باستثناء أيفون SE) لهذه الخدعة.

كما أنه لدى أبل مجموعة مختارة من الخلفيات الحية للأوراق المالية ، لكن من الممتع أكثر أن تضعها بنفسك، وإذا كانت لديك صورة مباشرة في تطبيق الصور وتريد استخدامها ، فما عليك سوى فتحها ، والنقر على الزر الموجود في الزاوية اليسرى السفلية ، ومرر إلى "استخدام كخلفية".

اضغك فوق هذا وسيظهر تلقائيًا كخلفية للصورة الحية.

3. استخدم AirDrop لمشاركة الكثير من الصور إذا كنت تشارك عددًا كبيرًا من الصور بين منتجات أبل ، فإن AirDrop أكثر كفاءة من إرسال بريد إلكتروني أو استخدام iMessage.

كل ما عليك فعله هو الوقوف على بعد 30 قدمًا من الجهاز الذي تريد إرسال الصور إليه ، ثم التأكد من تشغيل Wi-Fi و Bluetooth في كلا الجهازين، وبمجرد النقر فوق خيار AirDrop في لوحة مركز التحكم ، يجب أن يظهر جهاز الشخص الآخر.

اضغك فوق جهة الاتصال الخاصة بهم وأنت على ما يرام، كما يمكنك أيضًا استخدام airdrop لإرسال المستندات والصوت وروابط الويب والمزيد.

4. إعداد تجاوز الطوارئ هناك ميزة على جميع أجهزة أيفون الأحدث تسمى "Emergency Bypass" ، ويمكن أن تكون مفيدة إذا حاول شخص ما الاتصال بك في حالة الطوارئ.

ويمكن أن يكون مفيدًا أيضًا إذا أضعت جهاز أيفون الخاص بك عندما يكون في الوضع الصامت حيث يمكن لأحد جهات اتصال الطوارئ الاتصال به، ولإعداده:

- افتح تطبيق جهات الاتصال واضغك على اسم الشخص الذي تريده لتتمكن من الاتصال بك في حالة الطوارئ.

- اضغك فوق "تعديل" في الزاوية العلوية اليمنى ثم قم بالتمرير لأسفل حتى ترى "نغمة الرنين".

- بعد النقر فوق نغمة الرنين ، يجب أن ترى خيار "تجاوز الطوارئ" المنبثق في الجزء العلوي من الشاشة.

5. إخفاء التطبيقات غير المستخدمة بينما يمكن لتطبيقات iPhone تحسين تجربة iOS لدينا بشكل كبير ، فمن المحتمل ألا تستخدم معظمها كل يوم (أو حتى مرة واحدة في الشهر).

ولحسن الحظ ، تم تجهيز طرز iPhone الأحدث بميزة تتيح لك نقل تطبيقاتك غير المستخدمة إلى "مكتبة التطبيقات" من Apple، ما عليك سوى النقر على "إزالة التطبيق" من الإجراءات السريعة للتطبيق ، ثم تحديد "نقل إلى مكتبة التطبيقات".

6. تشغيل التطبيقات بشكل أسرع إذا كنت تستخدم هاتفك عمليًا في كل شيء ، فأنت تعلم كم من الوقت يمكن أن يستغرقه تحديد موقع تطبيق معين وسط هذه الفوضى، إحدى الميزات الملائمة لمكافحة ذلك هي أداة "البحث" الافتراضية على هاتفك.

للوصول إلى هذه الميزة، كل ما عليك فعله هو التمرير إلى اليسار من شاشتك الرئيسية وإدخال اسم التطبيق في شريط البحث.

7. احصل على شحن أسرع إذا كان هاتفك بحاجة إلى شحن ولكنك مضغوط للوقت ، فقد يساعدك هذا الاختراق، ما عليك سوى تشغيل وضع الطائرة.

وعند القيام بذلك ، ستقوم مؤقتًا بإيقاف المهام التي تستخدم بطارية هاتفك ، مثل الإشعارات والتجوال عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ، مما يساعد هاتفك على الشحن بشكل أسرع قليلاً.

8. احصل على مساحة تخزين أكبر مساحة التخزين هي سلعة مرغوبة للغاية لمعظم مستخدمي iPhone، ولتحقيق أقصى استفادة من هاتفك ، اضغط مع الاستمرار على زر "الطاقة" ، وانتظر حتى ترى خيار التمرير وإيقاف تشغيل هاتفك ، ثم اضغط باستمرار على زر "الصفحة الرئيسية".

سيؤدي القيام بذلك إلى تنظيف ذاكرة الوصول العشوائي للهاتف ، مما يقلل من مقدار المساحة التي قد تشغلها تطبيقاتك.





9. تخصيص الإخطاراتإحدى الميزات الممتعة في iOS هي القدرة على تخصيص الإشعارات النصية التي تتلقاها، ويمكنك القيام بذلك عن طريق اختيار شخص في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك والنقر على "تعديل".

ومن هناك ، انتقل إلى "الاهتزاز" ، ثم "إنشاء اهتزاز جديد" لتعيين اهتزاز مخصص لذلك الشخص، والآن يمكنك دائمًا معرفة من أرسل لك رسالة نصية دون إلقاء نظرة خاطفة على الشاشة.





10. امسح النص بمصافحة يدكإذا قمت بكتابة فقرة طويلة حقًا لإرسالها إليك ، ولكنك غيرت رأيك بعد ذلك ، فإن هذا الاختراق السريع يمكن أن يجعله غير موجود أبدًا.

ما عليك سوى هز هاتفك جيدًا لمسح كل ما كتبته في ثانيتين (كل ما عليك فعله هو النقر فوق "تراجع عن الكتابة")، وإذا غيرت رأيك بشأن تغيير رأيك ، فيمكنك دائمًا هز هاتفك مرة أخرى وتحديد "إعادة الكتابة" لإعادة ظهور النص.