شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية التبديل من أندرويد إلى أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تفكر في التبديل من أندرويد إلى أيفون ، فقد تساعدك هذه النصائح في جعل عملية الانتقال أكثر سلاسة، حيث قد يكون التبديل من أندرويد إلى أيفون أمرًا شاقًا لأنك لا تقوم فقط بتغيير جهازك ، ولكن أيضًا أنظمة تشغيل الجهاز.

ما يجب القيام به قبل التبديل قبل الانتقال إلى أيفون، سترغب في التفكير فيما ستحتاج إليه لجعل التبديل أسهل، وبالمثل، ما لن تحتاجه، فعلى سبيل المثال، ستحتاج على الأرجح إلى التخلص من حافظة هاتف أندرويد وشاحن هاتفك ومنصة سطح المكتب.

,يجب أن تكون ملحقات هاتفك الأخرى (مثل سماعات الرأس ومكبرات الصوت) جيدة للاحتفاظ بها، خاصة إذا كانت تعمل عبر البلوتوث، كما ستحتاج أيضًا إلى نسخ جميع بيانات هاتفك احتياطيًا قبل إجراء التبديل - وهذا أمر ضروري لضمان عدم فقد جهات الاتصال أو الصورة.

للقيام بذلك، انتقل إلى إعدادات جهاز أندرويد الخاص بك وانقر فوق الحسابات والمزامنة، وضمن الحسابات، حدد "مزامنة البيانات تلقائيًا"، ثم انقر على Google.

بعد ذلك، انقر فوق معرف Gmail الذي استخدمته لتسجيل الدخول إلى الهاتف وتشغيل جميع الخيارات بحيث تتم مزامنة جميع المعلومات المتعلقة بـ Google (جهات الاتصال والصور وبيانات التطبيق) مع السحابة.

وأخيرا، انتقل إلى الإعدادات> النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين> نسخ بياناتي احتياطيًا.

استخدم تطبيق أبل للإنتقال إلى iOS دعنا نقول فقط أن أبل لا تقف في طريق أي عميل جديد ، خاصة أولئك الذين ينتقلون من أندرويد، حيث أنشأ عملاق التكنولوجيا تطبيقًا كاملاً (الانتقال إلى iOS) يجعل عملية النقل عبر جهات الاتصال وسجل الرسائل والصور ومقاطع الفيديو وإشارات الويب وحسابات البريد والتقويمات سلسة.

ما عليك سوى تنزيل التطبيق وتثبيته على هاتف أندرويد القديم واتباع التعليمات لنسخ المحتوى الذي تريده على جهاز iOS الجديد.

قم بإعداد أيفون الجديد الخاص بك الآن وبعد أن تم نقل بياناتك بأمان (وتخزينها في السحابة)، يمكنك التخلص من هاتف أندرويد القديم والبدء في إعداد / تخصيص أيفون الجديد الخاص بك، حيث يمكنك تخصيص جهازك عن طريق اختيار الخلفية (ثابتة أو مباشرة)، وتغيير نغمة الرنين، وإعداد Siri، كل ذلك في الإعدادات.

ويمكنك البدء في تصفح وتنزيل جميع التطبيقات التي تريدها من متجر تطبيقات أبل، كما يمكنك إعادة ترتيب التطبيقات على شاشتك الرئيسية حسب رغبتك بمجرد النقر عليها مع الاستمرار حتى تتذبذب، مما يتيح لك معرفة أنها جاهزة للتنقل.

ويجب أن يطالبك جهازك الجديد أيضًا بإعداد حساب iCloud الخاص بك في "الإعدادات" للتأكد من نسخ هاتفك والبيانات احتياطيًا تلقائيًا.