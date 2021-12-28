شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحذف بريد Gmail القديم عبر جوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح محرك بحث جوجل للمستخدمين حذف حساباتهم وقتما يريدون، حيث يمكن لمن يريد تغيير عنوان Gmail القديم، حذف حسابه على جوجل نهائيًا، وقد يكون هناك العديد من الأسباب لحذف حساب جوجل الخاص بأى مستخدم منها على سبيل المثال القرصنة.

وقبل حذف حساب جوجل الخاص بك، يجب أن تفقد الوصول الكامل إلى جميع المحتويات مثل النسخ الاحتياطية والبيانات المرتبطة بالحساب المحدد على التطبيقات والخدمات مثل يوتيوب وصور جوجل وجوجل بلاى وغيرها.

وإذا كنت لا تريد أن تفقد المحتوى، فأنت بحاجة إلى التأكد من حفظ جميع البيانات والملفات وإعدادات الحساب ورسائل البريد الإلكتروني حيث سيتم مسحها إذا قمت بحذف حساب جوجل الخاص بك.

كيفية حذف حساب جوجل

بمجرد إنشاء نسخة احتياطية لجميع البيانات والملفات ورسائل البريد الإلكتروني ، يمكنك حذف حساب جوجل عبر الخطوات التالية. لقد رأينا بالفعل كيفية إنشاء نسخ احتياطية من ملفات جوجل.

الخطوة 1: افتح إعدادات حساب جوجل الخاص بك عبر عبر رابط myaccount على متصفح الويب الخاص بك.

الخطوة 2: انقر فوق خيار القائمة البيانات والتخصيص من القائمة المتوفرة على اليسار.

الخطوة 3: قم بالتمرير لأسفل عبر الخيارات المختلفة حتى ترى الخيار الذي ينص على "تنزيل أو حذف أو وضع خطة لبياناتك".

الخطوة 4: تحتاج إلى النقر فوق الخيار "حذف خدمة أو حسابك".

الخطوة 5: انقر فوق إعداد "حذف حساب جوجل الخاص بك".

بمجرد النقر فوق هذا الخيار، سيطالبك جوجل بمطالبتك بإدخال كلمة مرور حساب جوجل المقابل، بمجرد التأكيد ستتمكن من حذف حساب جوجل.

ضع في اعتبارك أنه بمجرد أن تقرر حذف حساب جوجل الخاص بك، فهذا إجراء دائم ولا يمكنك التراجع عنه.

وإذا حاولت استعادة حساب جوجل المحذوف، فلن تتمكن من متابعة ذلك، لذا تحتاج إلى التأكد مما إذا كنت تريد حقًا حذف الحساب قبل متابعة هذا الإجراء.