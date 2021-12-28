شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية كتم صوت الميكروفون على جوجل Meet وسكايب وزووم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسمح تطبيقات Microsoft Teams وSkype وZoom وGoogle Meet لعملائها بكتم صوت الميكروفون وفي حال كنت لا تزال تبحث عن طرق للقيام بذلك، فعليك اتباع هذه الخطوات.

كيفية كتم صوت الميكروفون أثناء مكالمات الفيديو عبر فريق Microsoft

الخطوة 1: تحتاج إلى فتح تطبيق Microsoft Team على هاتفك المحمول أو الكمبيوتر.

الخطوة 2: اضغط على إعدادات الجهاز ثم انقر فوق خيار الميكروفون.

يُسمح لك بضبط الميكروفون حسب الحاجة، كذلك يُسمح لك بكتم صوت الميكروفون وإعادته.

كيفية كتم صوت الميكروفون أثناء مكالمات Skype

الخطوة 1: تحتاج إلى فتح تطبيق Skype على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، ثم اضغط على الإعدادات.

الخطوة 2: عليك النقر فوق خيار الصوت والفيديو، يمكنك إجراء تغييرات في الإعدادات ويمكنك كتم صوت الميكروفون وإلغاء ذلك متى لزم الأمر.

كيفية كتم صوت الميكروفون أثناء مكالمات زووم

الخطوة 1: افتح تطبيق Zoom على تطبيق الهاتف المحمول والكمبيوتر، اضغط على خيار الإعداد ثم على الصوت.

الخطوة 2: اضغط على خيار Always Mute قبل الانضمام إلى Zoom call في نهاية الشاشة وانقر على زر كتم الصوت، سيتم إيقاف تشغيل الصوت تلقائيًا، ومع ذلك، يمكنك كتم الصوت وإعادته متى كان ذلك مطلوبًا.

كيفية كتم صوت الميكروفون على Google Meet

افتح التطبيق على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر وانقر على خيار الصوت في الجزء السفلي من الشاشة وقم بإيقاف تشغيل الميكروفون الذي يجب عليك النقر فوق هذا الرمز ويتم ذلك، إذا كنت تبحث عن طرق لإلغاء كتم صوت الميكروفون، فعليك الكتابة على هذا الرمز مرة أخرى.