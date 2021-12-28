هواوي تطلق ساعتها الذكية Watch GT 3 بمناسبة عام النمر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت شركة هواوي إطلاق إصدار خاص من ساعتها الذكية Watch GT 3 بمناسبة عام النمر حسب التقويم الصيني، الذي يبدأ في 1 فبراير/شباط 2022.

وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية Watch GT Year of the Tiger Edition الجديدة تمتاز بتصميم جذاب للغاية مع جسم من ألياف الكربون بمظهر خشبي.

زجاج من الياقوت

وأضافت شركة هواوي أن الإصدار الخاص من الساعة الذكية الجدية يتوافر باللون الأحمر مع مظهر الخشب أو باللون الأسود مع شكل معدني، وأكدت الشركة الصينية على تصنيع جسم الساعة الذكية الجديدة من ألياف الكربون وحماية الشاشة ضد الخدوش بواسطة طبقة مصنوعة من زجاج الياقوت.

ويبدو الإصدار الخاص Watch GT Year of the Tiger Edition بحجم أكبر من الساعة الذكية Watch GT 3 العادية بسبب الإطار الكبير، علاوة على أنه يمتاز بواجهة النمر Tiger الحصرية مع عبوة تغليف ملفتة للأنظار، ويدعم أكثر من 100 وضع رياضي مختلف مع العديد من الوظائف الصحية المتنوعة.

وتشتمل التجهيزات التقنية على مستشعر SpO2 لقياس معدل نبضات القلب على مدار الساعة وتتبع خصائص النوم، وتتيح بطاقة NFC إجراء عمليات الدفع اللاتلامسي بواسطة الساعة الذكية، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 14 يوما مع دعم وظيفة الشحن اللاسلكي.

ويمكن استعمال الساعة الذكية Watch GT Year of the Tiger Edition الجديدة للتحكم في الكاميرا وتشغيل الموسيقى من الهاتف الذكي المقترن بها، وأعلنت شركة هواوي عن طرح ساعتها الذكية الجديدة بدءا من 6 يناير/كانون الثاني المقبل.