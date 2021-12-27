شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب سيسمح للمستخدمين قريبا ربط ما يصل إلى 10 مجموعات معا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقال إن واتس آب يستعد لطرح تحديث تجريبي جديد لمستخدمي iOS. سيكون الإصدار 2.22.1.1 أول تحديث تجريبي للمنصة للعام الجديد، وكما تم رصده بواسطة WABetaInfo، يأتي التحديث بمراجع مخفية حول ميزة تسمح للمستخدمين بإنشاء مجتمعات في التحديثات المستقبلية.

وتم رصد مرجع مخفي مماثل أيضًا في التحديث التجريبي الذي تم إصداره للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد قبل أسبوعين، وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، تعمل منصة المراسلة المملوكة لشركة Facebook على ميزة Communities لفترة من الوقت.

الآن، وفقًا للقطات الأخيرة التي تمت مشاركتها بواسطة WABetaInfo ، فإن المجتمع له اسم ووصف، كما يظهر في المجموعة، وبعد إدخال الاسم والوصف، سيحصل المستخدمون على خيار لإنشاء مجموعة جديدة أو ربط ما يصل إلى 10 مجموعات معا، ويتم أيضًا مشاهدة مجموعة "إعلان" في المجتمع.

ويشير التقرير إلى أن واتس آب سيقوم تلقائيًا بإنشاء هذه المجموعة للمسؤولين. سيؤدي استخدام مسؤولي المجموعة هذا إلى مشاركة رسالة مع جميع المجموعات المرتبطة، ويكشف التقرير أيضًا أنه عند انضمام المستخدمين إلى أحد المنتديات، لن يتمكنوا من عرض المجموعات التي تم إلغاء ربطها.

وبالإضافة إلى ذلك، عندما يغادر المستخدمون أحد المنتديات، فلن يتمكنوا من عرض المجموعات المرتبطة بالمنتدى بعد الآن، وستكون الميزة مشابهة تمامًا لكيفية ترتيب القنوات المتعددة تحت مظلة مجتمع Discord، ولم يكشف واتس آب بعد عن أي تفاصيل رسمية حول الميزة، لكن التقرير يشير إلى أن الأمر سيستغرق الكثير من الوقت حتى يتم طرحها للجمهور.

ويقال إن النظام الأساسي المملوك لـ Facebook يعمل أيضًا على رموز تعبيرية جديدة للقلب لمستخدمي Android وiOS، وفي الوقت الحالي، عندما يرسل المستخدمون رمزًا تعبيريًا على شكل قلب أحمر، فإنهم يرون رسمًا متحركًا يبدو أن القلب ينبض فيه.