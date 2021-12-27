شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تكنولوجية تنتج خاتم يكشف عن الأمراض المزمنة وفهم بيانات الأشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلقة أورا ليس فقط حلقة الذكية ففي معرض CES 2022 تعلن شركة التكنولوجيا الصحية Movano عن خاتم Movano Ring ، وهو جهاز قابل للارتداء يهدف إلى مساعدة الأشخاص بتكلفة معقولة في مراقبة الأمراض المزمنة وفهم بياناتهم بشكل أفضل، وفقا لتقرير the Verge.

وسيقيس Movano Ring جميع المقاييس الأساسية، بما في ذلك معدل ضربات القلب، وتقلب معدل ضربات القلب (HRV)، والنوم، والتنفس، ودرجة الحرارة، ومستويات الأكسجين في الدم، والخطوات، والسعرات الحرارية المحروقة، ومع ذلك، بدلاً من تفريغ البيانات الخام، تقول موفانو إنها ستختصر كيفية ارتباط المقاييس ببعضها البعض واتخذ نهجًا أكثر استباقية للتخفيف من مخاطر الأمراض المزمنة، وعلى سبيل المثال قد يخبرك تطبيق Movano كيف تؤثر عادات التمرين على أنماط نومك أو معدل ضربات القلب بمرور الوقت.

وهذا ليس مفاجئًا - فالمزيد من صانعي الأجهزة القابلة للارتداء يبتعدون عن الخطوات والسعرات الحرارية لصالح النتائج والأفكار المبسطة، وتستخدم كل من Oura Ring و Whoop و Fitbit الدرجات لوضع بيانات النوم والاسترداد في سياقها ولكنها تركز في الغالب على إخبارك بما إذا كنت ستدفع نفسك أو تأخذ الأمر بسهولة فى يوم معين.

كما أنها مصحوبة برسوم بيانية وأوصاف مطولة يمكن أن تكون مربكة في بعض الأحيان تقول Movano إنها تريد أن تكون رؤاها أكثر قابلية للتنفيذ، وحتى الآن لا تُظهر لقطات شاشة التطبيق التي أظهرها Movano The Verge أي شيء غير مسبوق ولكن الطريقة التي يتم بها تقديم البيانات أكثر قابلية للفهم من العديد من أجهزة التتبع الموجودة هناك.

وهناك بعض الأشياء الأخرى التي تساعد على إبراز حلقة Movano، بالنسبة للمبتدئين الجهاز نفسه ليس بشعًا ونحيفًا بشكل مثير للإعجاب، ويقول الدكتور جون ماستروتوتارو، الرئيس التنفيذي لشركة Movano ، إن التركيز على التصميم الأكثر أناقة كان اختيارًا متعمدًا، حيث تم تصميم الجهاز خصيصًا للنساء من جميع الأعمار، هذا ملحوظ بطريقتين.

أولاً، لقد فضلت التكنولوجيا القابلة للارتداء، تاريخياً، الأنماط والأحجام الذكورية التقليدية، وتميل الحلقات الذكية مثل خاتم Oura وحلقة Motiv التي لم تعد موجودة الآن إلى أن تكون على الجانب الأكثر كثافة.

وهذا أساسًا لأنه من الصعب تصغير المستشعرات باستخدام التكنولوجيا الحالية، ولكن من الآثار الجانبية أنها أقل ملاءمة للأيدي الصغيرة ، وسيكون الخاتم الذكي النحيف والأنيق حقًا هو الأول.

ثانيًا، هناك عدد قليل فقط من الشركات القابلة للارتداء التي تتبنى نهج المرأة أولاً حاول البعض معالجة المشكلة، ولكن لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الجنسين في البيانات الطبية.

ولكن الشىء المهم هو أنه فى حين أن معظم الشركات التي يمكن ارتداؤها تتجنب الأسئلة حول موافقة إدارة الغذاء والدواء، فإن Movano صريحة بشأن طموحاتها الطبية، وفقًا لماستروتوتارو، في حين أن حلقة Movano الأولى لن تحصل على تصاريح من إدارة الغذاء والدواء، فإن الهدف هو الحصول في النهاية على تصنيف الفئة الثانية وإضافة ميزات طبية مثل مراقبة الجلوكوز غير الغازية وضغط الدم بدون ضغط بطريقة "خطوة بخطوة زمنية للقيام بذلك، وتجري الشركة تجارب سريرية لتقنياتها وخوارزمياتها التي تدعم التردد اللاسلكي، بالإضافة إلى دراسات الدقة للحصول على تصريح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمراقبة معدل ضربات القلب، وSpO2، ومراقبة معدل التنفس، ومراقبة الجلوكوز بدون تدخل جراحي وضغط الدم بدون صفعة هي كؤوس مقدسة للتكنولوجيا القابلة للارتداء - والأسماء الكبيرة، بما في ذلك Apple و Fitbit، يشاع أنه يعمل على هذه الميزات للساعات الذكية. سيكون إحضارهم إلى حلقة ذكية إنجازًا رائعًا.

ومع ذلك، غالبًا ما ينتهي الأمر بالأجهزة الاستهلاكية القابلة للارتداء بالميزات الطبية الواعدة فى طي النسيان التنظيمى، وظهرت The Withings ScanWatch لأول مرة فى CES في يناير 2020، ولكن لم تحصل حتى نوفمبر 2021 على تصريح إدارة الغذاء والدواء (FDA) اللازم لضرب السوق الأمريكية.