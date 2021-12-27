شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية التحقق من حالة البطارية على أجهزة أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر أجهزة أبل، وخاصة أجهزة أيفون وiPad، للمستخدمين القدرة على التحقق من حالة صحة البطارية، حيث تخبرهم الميزة بالتحقق مما إذا كان الوقت قد حان لاستبدال بطارية أجهزتهم.

لكن لسوء الحظ، لم يكن لدى أندرويد أي شيء مثل هذا، وحتى أندرويد 12 يفتقد ميزة مهمة مثل حالة صحة البطارية، لكن هذا لا يعنى أنه من المستحيل التحقق من صحة بطارية جهاز أندرويد.

وهناك العديد من الخيارات المتاحة، فبالنسبة للمبتدئين، تقدم بعض الشركات المصنعة للهواتف الذكية ميزات مدمجة على أجهزتهم تمامًا مثل أبل، بينما يقدم البعض تطبيقات منفصلة للطرف الأول لتشغيل تشخيص كامل للهاتف الذكي، وبصرف النظر عن ذلك، هناك العديد من تطبيقات الطرف الثالث المتاحة أيضًا.



كيف تفعل ذلك؟

استخدام تطبيقات الطرف الثالث كيف تفعل ذلك؟استخدام تطبيقات الطرف الثالث هناك العديد من تطبيقات الجهات الخارجية التي تقوم تلقائيًا بمسح أجهزة الجهاز للتحقق من وجود أي مشكلات، هناك العديد من التطبيقات المتاحة مثل Cashify Diagnose وCPU-Z وAmpere وAccuBattery وما إلى ذلك.

تفحص هذه التطبيقات الجهاز وتقدم تفاصيل كاملة عن حالة أجهزة الجهاز في الوقت الحالي.

استخدام الكود السري توفر معظم أجهزة أندرويد القدرة على التحقق من صحة البطارية باستخدام رمز سري، وهو شيء مشابه للتحقق من رصيد الحساب.

للتحقق من صحة البطارية عبر الرمز السري، اطلب * # * # 4636 # * # * واختر معلومات البطارية، ويعمل هذا الرمز السري أيضًا على هواتف ذكية مختارة تعمل بنظام أندرويد وقد يعمل أو لا يعمل معك.