لمحة عن مفاجآت “آبل” لعام 2022

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 58 دقيقة

آخر تحديث: 27 - ديسمبر - 2021 10:13 مساءً

كشفت تسريبات جديدة عن خبراء بالمجال التقني عن أن عام 2022، ستشهد قيام أبل بإعادة تصميم عدد كبير من أجهزتها الذكية.

وعاشت شركة أبل عاما حافلا في 2021، حيث أعلنت عن تشكيلة iPhone 13، وأجهزة Mac جديدة تعمل بنظام Apple Silicon.

وفيما يخص 2022، ذكر الخبير “مارك جورمان” في تقريره بوكالة بلومبيرج أن هناك الكثير لنتوقعه من أبل، مشيرا لأن أبل تخطط لتصميم iPad Pro جديد مع دعم الشحن اللاسلكي، بالإضافة إلى تحديثات أقل من إنهاء iPad Air وiPad للمبتدئين.

بالإضافة إلى أن أبل تحمل لعشاقها مفاجأة طرح جهاز MacBook Air معاد تصميمه قيد العمل لعام 2022، جنبا إلى جنب مع iMac المحدث والمتطور مع Apple Silicon

وأيضا هناك جهاز MacBook Pro جديد للمبتدئين، وMac Pro جديد، وMac mini جديد قيد العمل للعام المقبل.

ومن أبرز ما يتوقع وصوله في عام 2022 إلى جانب تصميمات أبل الجديدة، إصدارات هاتف آيفون 14، وثلاث سماعات جديدة تدعم إصدار حديثة من ساعات أبل الذكية، وإصدار جديد من سماعات أبل الذكية AirPods Pro.