شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن شاشات OLED الشفاف من LG Display والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا شيء يصرخ بتكنولوجيا المستقبل مثل شاشات OLED الشفافة، وقد كشفت LG Display للتو عن أحدث مفاهيمها ونماذجها الأولية لـ CES 2022، حسبما ذكرت The Verge .

تم إنشاء جميع المفاهيم بواسطة LG Display (وهي شركة شقيقة مستقلة لشركة LG Electronics) من لوحات OLED مقاس 55 بوصة بدقة 1080 بكسل مع شفافية بنسبة 40 في المائة باستخدام عملية التصنيع من الجيل الثامن.

النموذج الأكثر لفتًا للنظر هو OLED Shelf الذي تم بناؤه من شاشتين OLED شفافتين مقاس 55 بوصة مثبتين أحدهما فوق الآخر ويعلوه رف، الفكرة هي أنه يمكنك عرض العمل الفني على شاشة واحدة ووصف الفن أدناه على سبيل المثال، كما أن لديها صفيحة من مادة معتمة يمكن أن تتدحرج لأسفل مثل الظل لتجعل الشاشة أشبه بمعيار OLED غير شفاف، وفي الوقت نفسه إذا تم إيقاف تشغيل الشاشات ولف المواد المعتمة فستتمكن من رؤية الأشياء خلف الشاشة مثل اللوحات الفعلية.

وتم تصميم شاشات العرض الأخرى أكثر للافتات والعملاء التجاريين، ويمكن وضع Shopping Managing Showcase أمام المنتجات المادية، مع إضافة رسومات أو تأثيرات مثل دخان VFX لتحسينها، وفي غضون ذلك يمكن لـ Show Window عرض رسومات تشبه الملصقات أمام الملابس أو غيرها من المنتجات لجعل العرض أكثر جاذبية، وقالت LG Display أن إصدارات هذا الأخير تُستخدم بالفعل في متجر أزياء في سيول وحتى في Smithsonian في واشنطن العاصمة.

وعرضت LG Display بالفعل مجموعة متنوعة من الشاشات المنحنية، بما في ذلك شاشة مستمرة تلتف حول دراجة ثابتة ومفهوم كرسي الوسائط المنحني، والشاشات الشفافة الجديدة ليست سوى مفاهيم ونماذج أولية لكنها أخبرت The Verge أنها يمكن أن تساعد العملاء على تطويرها إلى منتجات وأن OLED Shelf جاهز للإنتاج.