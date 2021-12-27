شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وسّع نطاق إبداعك مع تابلت HUAWEI MatePad Pro الأفضل بشاشة عرض كاملة مقاس 12.6 بوصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القاهرة، 27 ديسمبر 2021، تواصل شركة هواوي لأعمال المستهلك تقديم منتجاتها المبتكرة لكافة عملائها في مصر، حيث تقدم الشركة إضافة قوية ومميزة على سلسلة الأجهزة اللوحية من خلال جهاز HUAWEI MatePad Pro والذي يأتي بشاشة عرض كاملة مقاس 12.6 بوصة ومعالج Kirin 9000E صاحب الأداء القوي مع واجهة المستخدم الجديدة EUMI 12 بالإضافة إلى مميزات الجهاز الفائق مما يجعله الجهاز اللوحي الأكثر إنتاجية في السوق المصري.

يتميز جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي الجديد بشاشة OLED كاملة مقاس 12.6 بوصة بنسبة استحواذ تبلغ 90٪، وهي أعلى نسبة بين جميع الأجهزة اللوحية المتوفرة حاليًا في السوق. تأتي كل شاشة بـ أقل من ΔΕ 0.5 للحصول على دقة ألوان عالية بشكل لا يصدق، مما يوفر صورة واضحة وغنية بالألوان والتفاصيل تتساوى مع شاشات العرض الاحترافية. كما يأتي الحاسب اللوحي الجديد بثلاثة كاميرات خلفية تجعل كل شئ في الصورة بارز وحقيقي بالإضافة إلى عدسة استشعار العمق ثلاثية الأبعاد مع دعم الواقع المعزز.

هذا ولا يمكن إغفال دور المعالج Kirin 9000E القوي والذي يوفر تجربة استخدام أكثر سلاسة وأسرع اثناء القيام بمختلف المهام سواء العمل أو التصميم الاحترافي أو ممارسة الألعاب. كما يساهم هذا المعالج الفريد من نوعه في دعم تجربة المكتب الذكي من خلال ربط جهاز HUAWEI MatePad Pro بسهولة وسلاسة مع الهواتف الذكية وأجهزة الحواسب المحمولة لمضاعفة إنتاجيتك وإبداعك في سيناريوهات مختلفة، سواء كنت في المكتب أو تعمل على لوحة الرسم.

ويمكن للمستخدمين الحصول على جهاز HUAWEI MatePad Pro، والذي يتوفر بلون Space Green، وذلك عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين.

ولأن عمر البطارية أيضًا جزءًا أساسيًا من تجربة المستخدم، حرصت هواوي على أن يأتي جهاز HUAWEI MatePad Pro الجديد ببطارية تبلغ سعتها 10050 ملي أمبير/ساعة لتوفر عمرًا أطول للبطارية وتدعم تقنية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقدرة 40 واط فلا داعي للقلق بشأن عمر البطارية. كما يدعم الجهاز تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 27 واط كحد أقصى، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 واط والذي يسمح لك بشحن هاتفك والأجهزة الأخرى لاسلكيًا.

وتشتهر أجهزة هواوي اللوحية بتقديم ترفيه عالي الجودة والقدرات السمعية والبصرية، حيث يأتي جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي بثمانية مكبرات صوت، مما يتيح له تحقيق إعادة إنتاج واضحة لكل من الترددات العالية والمنخفضة لتقدم أصواتًا استثنائية. كما يجعل صوتك والاستماع إليك أفضل في مؤتمرات الفيديو خاصة مع وجود تقنية إلغاء الضجيج بالذكاء الاصطناعي والتتبع الذكي لجميع الاتجاهات، حيث يمكنه التقاط صوتك تلقائيًا وضبط مستوى الصوت بذكاء، مع تقليل أصوات لوحة المفاتيح والماوس والأصوات المحيطة بشكل كبير.

ويدعم جهاز HUAWEI MatePad Pro ميزة المشاركة Multi-Screen Collaboration مع أجهزة الحاسب المحمول، حيث يمكن للجهاز اللوحي والحاسب المحمول مشاركة لوحة مفاتيح الحاسب المحمول واستخدام الماوس في نفس الوقت على كلتا الشاشتين لذا يمكن سحب الملفات والنصوص ذهابًا وإيابًا عبر الجهازين بشكل سلس وفعال. كما يمكن أن يصبح الجهاز اللوحي أيضًا لوحة رسم في وضع المرآة – Mirror Mode، حيث تنعكس شاشة الحاسب المحمول على الجهاز اللوحي، والتي يمكن استخدامها الآن كلوحة كتابة أو رسم ليظهر ما تكتبه وترسمه على الجهاز اللوحي في نفس الوقت الفعلي على شاشة الحاسب المحمول. وفي وضع التمديد - Extend، يمكن سحب مهمة معينة من الحاسب المحمول إلى الجهاز اللوحي، مما يؤدي إلى تحويله إلى شاشة إضافية على الفور، وهو ما يساعدك عند إجراء مؤتمر فيديو على شاشة واحدة ليمكنك تحرير الملاحظات أو فحص الملفات على الشاشة الأخرى.

ويأتي جهاز HUAWEI MatePad Pro مزودًا بواجهة المستخدم EMUI 12 الجديدة كليًا والتي تقدم شكلًا جديدًا لسطح المكتب مع المزيد من التفاعلات الجديدة والوظائف القوية والمتعددة مع وجود لوحة تحكم مليئة بالخيارات والتخصيصات ومركز تحكم كامل للإشعارات مع تحسين خواص التحكم بالخصوصية والأمان وهو ما يساعد على تحسين تجربة تعدد المهام وكفاءة العمل والأداء.

هذا ومن أجل توفير مزيد من المتعة، فإن قلم HUAWEI M-Pencil (الجيل اثاني) بتصميمه السداسي الجميل والجديد يستمكل التجربة المتكاملة لجهاز HUAWEI MatePad Pro، فهو يوفر قبضة أكثر راحة وتجربة كتابة ممتعة. بالإضافة إلى ذلك، يتميز القلم الجديد بمقياس ضغط عالي الدقة ، مما يجعله يقاوم التغيرات في درجات الحرارة التي قد تتسبب في انجراف القلم.



