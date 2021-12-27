شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف إيه هى الألعاب المجانية من منصة steam للحاسب الشخصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم متجر Steam مجموعة كبيرة ومتنوعة من ألعاب الحاسوب من مختلف الأنواع والفئات، ولا يعرف البعض أن المتجر يقدم مجموعة مجانية من الألعاب للمستخدمين.

وأفضل الألعاب المجانية فى Steam تستطيع الوصول إلى هذه الألعاب عبر متجر Steam في أجهزة الحاسوب الشخصي، ولا تكون هذه الألعاب مجانية فى المتاجر أو المنصات الأخرى.

1- لعبة Halo Infinite تعتبر لعبة Halo Infinite أحد أهم ألعاب العام، حيث كانت من الألعاب المنتظرة بشدة لما تقدمه من تطور رسومي وأسلوب لعب جديد. وتقدم مايكروسوفت الطور المجاني من اللعبة بشكل مجاني للمستخدمين عبر متجر Steam ومتجر مايكروسوفت أيضًا.

كما تستطيع الوصول إلى اللعبة بشكل كامل مجانًا إذا كنت مشتركًا في خدمة Xbox Game Pass من مايكروسوفت، وتحتاج لشراء البطاقة الموسمية إذا كنت ترغب في الوصول إلى المحتوى الجديد أولًا بأول في عالم اللعبة والاستمتاع به.

2- لعبة Destiny 2 يتكون عالم Destiny 2 من لعبة رئيسية وبعد ذلك مجموعة من التوسعات التي تصدر لتقدم أسلحة جديدة ومناطق جديدة وجزء جديد من القصة.

وتستطيع تحميل اللعبة الأساسية مجانًا عبر متجر Steam، ولكن يجب عليك شراء التوسعات الخاصة بها لاحقًا، وتقدم اللعبة خليطًا بين عناصر RPG وMMO من منظور الشخص الأول، وتعتبر بذلك من الألعاب الهجينة التي تمتلك مجتمعًا نشطًا دائمًا.

وتضم اللعبة أسلوب اختيار شخصيات معقد للغاية ومليء بالتفاصيل التي تجعلك ترغب في الاستمرار فيها لأطول وقت ممكن.

3- لعبة CS: GO وتعتبر هذه اللعبة إحدى أقدم ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول في أجهزة الحاسب الشخصي والمنصات المنزلية.

كما أنها إحدى أشهر هذه الألعاب والتي تمتلك مجتمعًا كبيرًا للغاية من اللاعبين مع الكثير من التحديثات المجانية المتنوعة. ويمكنك الاستمتاع باللعبة بشكل مجاني تمامًا، كما توفر اللعبة نسخة مدفوعة لمن يرغب بالاستمتاع بها مع ملاك النسخة المدفوعة فقط.

4- لعبة World of warships وتستطيع عبر هذه اللعبة التحكم فى أسطول كبير من السفن المقاتلة البحرية من أجل التقدم في عالم اللعبة والفوز في الحرب. وتمتلك اللعبة نظامًا معقدًا للعب يجعلك تستمع بتجربتها لوقت طويل، حيث تمتلك أكثر من 400 سفينة مختلفة بالإضافة إلى تطوراتهم أيضًا.

5- لعبة Apex Legends و تنتمى هذه اللعبة لألعاب Battle Royale مثل PUBG أو فورتنايت، وهي من الألعاب المميزة التي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا عندما صدرت للمرة الأولى. كما تستطيع تحميل اللعبة واستخدامها مجانًا دون شراء أي قطعة بداخلها، ولكن تضم اللعبة مجموعة من القطع التجميلية التي يمكنك شرائها.