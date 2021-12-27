شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب تتيح البحث عن الشركات ومحلات البقالة عبر منصتها قريبا.. اعرف إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط منصة المراسلة الفورية واتساب لطرح عدد من الميزات والقدرات الجديدة لمستخدميها، تم إعداد التطبيق المملوك لـ Meta للعمل على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين البحث عن الشركات في مواقعهم، باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين البحث عن متاجر البقالة ومحلات الملابس والمطاعم وغيرها بالقرب منهم.

ميزة جديدة في واتساب

وفقًا لمتتبع تحديث WhatsApp WABetaInfo، يعد التطبيق ميزة جديدة تتيح لك البحث عن الشركات القريبة من خلال تصفيتها باستخدام واجهة جديدة.

يشير التقرير إلى أن القسم الجديد داخل التطبيق سيطلق عليه "الأنشطة التجارية القريبة". سيتيح لك استخدام ميزة البحث داخل التطبيق لرؤية الفئات بناءً على النتائج التي ستظهر.

تم طرح هذه الميزة لمستخدمي Android محددين في ساو باولو، أيضًا يُذكر أن الشركة تعمل على ميزة مماثلة لمستخدمي iOS أيضًا.

قام "واتساب"، بتحديث صفحات الدعم الخاصة به، التي توضح بالتفصيل كيفية استخدام هذه الميزة الجديدة، تلاحظ الشركة أنه سيكون هناك ثلاثة خيارات أثناء البحث عن الأعمال التجارية؛ يمكنك إما مشاركة موقعهم أو اختيار موقع معين إذا كنت لا تريد عرض موقعك، بالإضافة إلى ذلك يمكنك البحث بدون تشغيل ميزة الموقع. في هذه الحالة سيتيح لك WhatsApp رؤية أرقام هواتف الشركات داخل المنطقة.

إليك كيفية البحث عن الشركات داخل WhatsApp

الخطوة 1: استخدم دليل "واتساب" للأعمال للبحث عن الشركات داخل موقعك.

الخطوة 2: افتح "واتساب" وانقر على خيار "البحث عن الأعمال القريبة".

الخطوة 3: حدد تفضيل مشاركة موقعك.

ولاستخدام موقعك والعثور على الشركات، تحتاج إلى السماح باستخدام الموقع في الخيار المنبثق.

كذلك لديك خيارات مثل السماح مرة واحدة أو أثناء استخدام التطبيق.

لتحديد موقع يدويًا أو استخدام رقم هاتفك ، تحتاج إلى المتابعة بدون الموقع وتعيينه يدويًا. اختر منطقة محلية من القائمة.

الخطوة 4: اضغط على فئة الأعمال التى تفضلها للحصول على قائمة الشركات.

الخطوة 5: انقر فوق شركة لعرض وصفها التجاري.

الخطوة 6: انقر فوق "دردشة" لفتح محادثة مع الشركة أو "عرض الملف الشخصي" لعرض ملف تعريف الأعمال الخاص بها.

والجدير بالذكر أن صفحة دعم واتساب تشير إلى أن هذه الميزة قد لا تكون متاحة لجميع المستخدمين في الوقت الحالى، إلا أن طرحها قد يقترب. حتى ذلك الحين نحتاج إلى انتظار مزيد من التفاصيل بشأن القدرة على البحث عن الشركات القريبة على "واتساب" فى الأسابيع المقبلة.

ويعمل WhatsApp أيضًا على ميزة جديدة تتيح لهم مشاركة الوسائط التي تتم مشاركتها في الدردشة كتحديث للحالة. كما أنه يعمل على ميزة تتيح للمستخدمين تغيير جهة الاتصال التي سيشاركون معها ملف وسائط. علاوة على ذلك تعمل أيضًا على العديد من الميزات الأخرى في الأيام المقبلة.