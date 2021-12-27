“Binance” تحصل على أول موافقة مبدئية تنظيمية في الشرق الأوسط

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 07:17 مساءً - يبدو أن منصات التداول بالعملات الرقمية قد بدأت بكسب المزيد من الثقة في عدد من دول العالم، مما يتيح للمزيد من المستثمرين، التداول فيها وفق قوانين وإجراءات تنظم عملها.

وقد أكد موقع “فوربس الشرق الأوسط” المتخصص بشؤون المال والأعمال، حصول بورصة الأصول المشفرة “بينانس” Binance، على أول موافقة مبدئية تنظيمية في منطقة الشرق الأوسط، من مصرف البحرين المركزي لتصبح مقدم خدمة الأصول المشفرة في المملكة.

أوضحت “بينانس” Binance، وهي أكبر بورصة للأصول المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، أن الموافقة جاءت بعد أن تقدمت الشركة بطلب للحصول على ترخيص من البنك المركزي في إطار سعيها لأن تصبح بورصة مركزية خاضعة بالكامل للإجراءات التنظيمية للعملات المشفرة.

ويتعين على الشركة استكمال إجراءات الطلب، التي قالت، في بيان لها الاثنين، إنها تتوقع استكمالها في الوقت المناسب، لكن مدير الترخيص في البنك المركزي للبلاد، عبد الله حاجي، قال إن الترخيص “مسألة شكليات” وسيكتمل بمجرد أن تكمل Binance متطلبات التأسيس، ووصف المملكة بأنها “المكان المثالي” للبورصة لإقامة مقرها في المنطقة. بحسب بلومبيرغ.

تعتبر البحرين، أصغر اقتصاد في منطقة الخليج، ومن أوائل الدول التي تبنت الأصول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط.

وأصبحت Rain Financial، أول منصة أصول تشفير مرخصة في المنطقة، عندما حصلت على موافقة من البنك المركزي البحريني للعمل في عام 2019.

وفي وقت سابق من هذا العام، منحت البحرين ترخيصًا آخر لشركة CoinMENA التي تتخذ من المنامة مقرًا لها.

وعلى الصعيد الإقليمي، تبدأ دول الخليج بالنظر في كيفية تنظيم الأصول الرقمية لجذب الشركات الجديدة مع احتدام المنافسة الاقتصادية الإقليمية.

إذا نجحت Binance في الحصول على ترخيص، فسيكون بمثابة أول موافقة تنظيمية للشركة الصينية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. بحسب بيان الشركة.

وتحاول البورصة توسيع وجودها الإقليمي، لا سيما في الخليج، حيث يستعد المسؤولون التنفيذيون لإنشاء مقر رئيسي محتمل، كما تؤكد هذه الخطوة تركيز Binance المتزايد على الشرق الأوسط.

أجرت شركة Binance مؤخرًا محادثات مع الهيئات الناظمة في الإمارات العربية المتحدة بشأن مقر محتمل في الدولة الخليجية، وفقًا بلومبيرغ.

وفي الأسبوع الماضي، أبرمت صفقة مع هيئة مركز دبي التجاري العالمي للتعاون في تنظيم الأصول الافتراضية.

ويعد إنشاء مقر عالمي خطوة رئيسية لشركة Binance حيث تسعى إلى ترسيخ مكانتها كمؤسسة مالية ناضجة وخاضعة للوائح التنظيمية.

تأسست Binance في الصين في عام 2017، وسرعان ما نمت لتصبح قوة عالمية في مجال العملات المشفرة، لكنها تجنبت اختيار مقر رئيسي وقامت بدلاً من ذلك بدمج شركات في مواقع مختلفة في جميع أنحاء العالم، ما يجعل من الصعب على الهيئات الناظمة فرض سلطات قضائية على الشركة.

لكن تحت ضغط الجهات الناظمة، قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، تشانغبينغ زاو، في يوليو/ تموز إن Binance تكثف إجراءات الحصول على التراخيص والامتثال وتخطط لإنشاء مقرات متعددة، فيما واجهت الشركة تحقيقات وتحذيرات للمستهلكين منها في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا.