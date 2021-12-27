شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير : تم إطلاق تلسكوب ويب الفضائى ولكن أصعب شىء لم يأت بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي وسط ضجة كبيرة في يوم عيد الميلاد، مع قطعة المجموعة القوية التى تعد بأشياء رائعة خلال مهمتها لاستكشاف الفضاء السحيق، وفقا لتقرير digitaltrend التقنى.

وسيحبس الكثيرون الذين يشاهدون البث المباشر لإطلاق يوم السبت أنفاسهم أثناء العد التنازلي، على الرغم من أنه لا داعى للقلق، وقام صاروخ آريان 5 الموثوق به من أريان سبيس بالمهمة، حيث رفع تلسكوب جيمس ويب الفضائي إلى الفضاء في بداية مثالية للمهمة متعددة السنوات.

لكن بالنسبة لفريق ويب - الذي يضم موظفين من وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية - لن ينحسر التوتر حتى يتم نشر التلسكوب بالكامل حتى يتمكن من بدء عمله لاستكشاف الكون.

وهذا النشر بعيد كل البعد عن الوضوح، وكان الحجم الهائل للقمر الصناعي يعني أنه يجب طي عدد لا يحصى من مكوناته في شكل مضغوط بحيث يمكن وضعه داخل غطاء الصاروخ لإطلاقه.

وخلال الأسابيع المقبلة، بينما ينتقل التلسكوب عبر الفضاء، سيتم نشر كل من هذه المكونات تلقائيًا عبر سلسلة معقدة للغاية من المناورات، وإذا حدث خطأ في أي من هذه المناورات، فمن الممكن أن تكون خسائر لمشروع بقيمة 10 مليارات دولار.

والنبأ السار هو أن عمليات الانتشار الأولية قد ذهبت كما هو مخطط لها، وهي تشمل المجموعة الشمسية التي تم إطلاقها ونشرها بعد حوالي 30 دقيقة من الإطلاق، ومجموعة الهوائي المحوري، التي تم نشرها بنجاح في 26 ديسمبر.

وقالت ناسا فى تغريدة: "نشر فريقنا للتو تجميع الهوائي ذي المحورين، والذي يتضمن هوائي طبق عالي السرعة من Webb، وسيتم استخدام هذا الهوائي لإرسال ما لا يقل عن 28.6 جيجابايت من البيانات من المرصد مرتين في اليوم." وغدا الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر، ستبدأ إحدى أصعب مراحل النشر، إنه يتضمن حاجب الشمس الهائل، الموصوف بحجم ملعب التنس ويتطلب عددًا كبيرًا من المحركات لدفعه إلى موضعه.

سوف يستغرق الأمر خمسة أيام حتى ينفتح حاجب الشمس بالكامل، ولا نشك في أن فريق ويب سيحصل على قسط كبير من النوم خلال هذه العملية الحاسمة، وبافتراض أن درع الشمس ينفتح بنجاح، سيكون Webb في وضع يسمح له بنشر المرآة الثانوية ومبرد الجهاز في أوائل يناير.

وبعد ثلاثة عشر يومًا من الإطلاق، تأتي خطوة أخرى من المحتمل أن تمنح أعضاء الفريق وعشاق الويب بضع ليال أخرى بلا نوم - نشر المرآة الذهبية التي يبلغ عرضها 21 قدمًا والتي تعتبر أساسية في مهمتها.

ويتضمن الإجراء تثبيت جناحين من المرايا في مكانهما، يحمل كل منهما ثلاثة أجزاء من أجزاء المرآة البالغ عددها 18 جزءًا، وسيؤشر الانتهاء الناجح لهذه المرحلة على النشر الكامل للتلسكوب.

وسيقضي Webb بعد ذلك أسبوعين آخرين في السفر إلى مدار وجهته عند نقطة تعرف باسم L2، أي حوالي أربعة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر خلال الأشهر الخمسة التالية، وسيتم ضبط محاذاة المرآة ومعايرة أدوات التلسكوب ثم تبدأ المتعة.