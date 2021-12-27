يبحث العديد من الأشخاص عن طريقة تحديث جهاز ماك القديم إلى أحدث نظام تشغيل “تحديث macOS ” حيث أن أنظمة تشغيل الكمبيوتر لها عمر طويل على عكس الهواتف التي يبدو أنها تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي بسرعة كبيرة عند توقف تحديثات البرامج الجديدة لها ، ستستمر أنظمة تشغيل الكمبيوتر في العمل لفترة أطول على أي نظام تم تثبيتها عليه. هذا صحيح بالنسبة لنظامي التشغيل Windows و macOS.

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تحديث جهاز ماك القديم إلى أحدث نظام تشغيل

تعتبر أبل مميزة فيما يتعلق الأمر بدعم الأجهزة القديمة لكل من أجهزة الكمبيوتر والهواتف. يمكن لجهاز iPhone 6S ، الذي يبلغ عمره 6 سنوات ، تشغيل الإصدار الحالي من iOS وهو (iOS 15). علي العكس ، لم تتلق العديد من هواتف Android التي لم يتجاوز عمرها عامين تحديثًا واحدًا لنظام التشغيل منذ إصدارها. ينطبق دعم نظام التشغيل الممتد على أجهزة Mac ؛ iMacs و MacBooks و Mac Minis. ستجد أن الكثير من الطرز القديمة يمكنها تشغيل أحدث إصدار من macOS.

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البحث عن رقم الموديل ونوعية الماك الخاص بك

الإصدار الحالي من macOS هو macOS 12.1. يطلق عليه Monterey وهو متوافق مع عدد كبير من طرز Mac. يمكنك العثور على قائمة أجهزة Mac المتوافقة الكاملة هنا.

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للعثور على رقم الموديل الذي لديك ، اتبع هذه الخطوات.

انقر فوق رمز Apple في شريط القائمة.

حدد حول هذا الماك About this Mac من القائمة.

سيخبرك السطر الأول من المواصفات بنوعية ورقم موديل Mac الخاص بك.

كيفية تحديث نظام macOS

عندما تقوم بتحديث جهاز ماك قديم ، فإنك تقوم عادةً بتحديثه إلى أحدث إصدار. لا يتعين عليك تثبيت جميع الإصدارات التي تخطيتها.

افتح تفضيلات النظام System Preferences.

حدد تحديث البرنامج Software Update.

اسمح للتطبيق بالتحقق من توفر تحديث.

بمجرد اكتشاف أحدث تحديث ، انقر فوق “تحديث الآن Update Now”.

سيتم تنزيل التحديث وسيُطلب منك تثبيته.

لا تبدأ تحديثات Mac بشكل مستقل. ستحتاج إلى السماح بتثبيت التحديث وإلا فسيظل بدون تثبيت على نظامك.

خاتمة

إذا لم يعد Mac الخاص بك مدعومًا ، فقد تتمكن من تحديث جهاز ماك من خلال الترقية إلى إصدار أقدم قليلاً من نظام macOS. سيظهر الإصدار الأقدم عند البحث عن تحديثات. بالنسبة لإجبار النظام على التحديث إلى إصدار غير متوافق معه ، فقد يكون ذلك ممكنًا ، ولكن ستحتاج إلى استخدام نوع من الاختراق للقيام بذلك بطريقة غير معتمدة من Apple. قد لا تعمل بعض التطبيقات أو الميزات ويمكن أن يتسبب أيضًا في عدم استقرار النظام. من الأفضل الحصول على جهاز Mac جديد. لقد استمرت بضع سنوات ولم تقم Apple بإبطائها.