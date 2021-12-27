شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تستعين بقائد العلاقات العامة فى شركة Meta والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار الشائعات حول سماعة الواقع المعزز الخاصة بها، ورد أن شركة آبل قد عينت أندريا شوبرت رئيس العلاقات العامة في Meta ، وفقًا لنشرة Power On الإخبارية لـ Mark Gurman.

وكتب جورمان كانت Meta مع Oculus الشركة الرائدة في السوق فى مجال سماعات الرأس لذا فإن مثل هذا الاستئجار أمر منطقى مع اقتراب Apple من إطلاقها، وفقا لتقرير engadged.

وشوبرت هي مديرة الاتصالات في مختبرات Meta Reality ورئيسة الاتصالات لشركة Oculus with Meta منذ مارس 2016 ، ووفقًا لصفحتها على LinkedIn قبل ذلك كانت مديرة وكالة العلاقات العامة OutCast التي تحسب Facebook و Oculus كعملاء.

وظهرت شائعات عديدة حول سماعات الرأس AR المحتملة من Apple ، بعضها متضارب ومنها واحد مؤخرا تكهن بأن سماعة الرأس قد تعتمد على جهاز آخر مثل اي فون أو جهاز كمبيوتر ماك، وذكر آخر من The Information أنه سيكون جهازًا مستقلاً مزودًا بشاشات 8K المزدوجة والتي يمكن أن تكلف ما يصل إلى 3000 دولار.

وهناك شائعة ثالثة من Gurman، أشارت إلى أنها ستلعب "ألعاب VR عالية الجودة، وصرح Gurman أيضًا أن Apple قد تتابع سماعة VR بنظارات AR فقط ، لكن هذا سيحدث "سنوات على الطريق".

وتتفق معظم المصادر على أن سماعة الرأس ستطلق في عام 2022 أو 2023، إذا كان الأمر كذلك فستحتاج Apple إلى حشد حملة إعلامية رائعة لتثقيف الجمهور حول ماهيتها وكيف ستعمل حقيقة أن الشركة قد استأجرت رئيس العلاقات العامة من Meta ، الشركة الرائدة حاليًا في الواقع الافتراضي والواقع المعزز قد تؤكد أن المنتج يسير على الطريق الصحيح حتى الآن.