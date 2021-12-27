طقس عنيف يضرب مصر مع بداية 2022

الشارقة - اميمة ياسر - بحسب خبراء الأرصاد ستصل الأمطار إلى سوهاج وأسيوط من خفيفة إلى متوسطة وتكون على قنا والأقصر بنسب أقل، أما شمال البلاد سوف تضربها أجواء شتوية شديدة القوة وأمطار رعدية على بعض المناطق ونشاط قوى للرياح.

ويتوقع الخبراء يوم 1 يناير أول ايام عام 2022، أن تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وتساقط أمطار على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة ومدن القناة وسيناء وشمال ووسط الصعيد وأسوان، ونشاط للرياح على جميع أنحاء مصر لكن قوتها الأكبر على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة ومدن القناة وسيناء، وأمطار على القاهرة الكبرى طول اليوم و لكن ستكون على فترات و تكون غزيرة على القاهرة و الجيزة و القليوبية.

وأضاف الخبراء، بينما يوم 2 يناير تشهد البلاد أمطار على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد و مدن القناة وسيناء وتصل بشكل متفرق على وسط الصعيد، وتكون الأمطار غزيرة إلى غزيرة جدا رعدية على "برج البرلس وبلطيم والإسكندرية"، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على القاهرة الكبرى طول اليوم و لكن على فترات كما تنشط الرياح على جميع الأنحاء.

ويتوقع الخبراء تساقط للثلوج على مرتفعات سيناء بسانت كاترين، وستكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على جميع مناطق الدلتا ومدن القناة وسيناء والقاهرة وشمال الصعيد، حيث من المرجح أن يضرب المنخفض الجوى أغلب مناطق مصر.

أما طقس ليلة رأس السنة، فسيكون بارد نهاراً و شديد البرودة ليلاً، وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر يشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة خلال هذا اليوم، وذلك لأن درجات الحرارة تستمر فى الإنخفاض حتى تصل تلك الليلة لتكون أكثر برودة.

وتشهد البلاد حالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية فى يوم الكريسماس، وتسقط أمطار متفاوتة الشدة من متوسطة إلى غزيرة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ويصاحب ذلك نشاط للرياح و أضطراب فى حركة الملاحة البحرية فى البحر المتوسط.

ومن المتوقع خلال تلك الأيام وحتى نهاية الشهر الجارى أن تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى نحو 4 درجات مئوية على بعض المناطق خلال الأيام القادمة، وبالتحديد في منطقة سانت كاترين، وعلى بعض السواحل الشمالية والمحافظات القريبة من شمال الدلتا كما تصل درجات الحرارة الصغرى إلى نحو 7 أو 8 درجات مئوية بمحافظات شمال و جنوب الصعيد في الساعات المتأخرة من الليل.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية جميع المواطنين بضرورة توخي الحذر في الأيام المقبلة وارتداء الملابس الثقيلة على مدار الأيام القادمة، وبالأخص خلال الليل و الساعات الأوائل من الصباح مؤكدين بأن سوف يكون الانخفاض في درجات الحرارة متواصل على مدار الأسبوع القادم.

كما حذر خبراء الأرصاد المواطنين المسافرين وقائدي السيارات من خطورة السير في الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية خلال الساعات المتأخرة من الليل وفي ساعات الصباح الباكر والتي تظهر خلالها الشبورة المائية التي تتسبب في ضعف الرؤية الأفقية واحيانا انعدامها وهو ما قد يؤدي إلى غلق مثل هذه الطرق من قبل الجهات المسؤولة .