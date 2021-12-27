قبل إطلاق “آيفون 14”.. تسريبات تكشف أبرز ملامح “آيفون 15”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

يترقب العالم نهاية العام 2022 هاتف آيفون 14 الذي نُشرت تسريبات حول ملامحه المرتقبة.

وفي هذا المجال، كشفت تسريبات حديثة عن أبرز ملامح هاتف أبل المقبل آيفون 15، على الرغم من أنه من المنتظر الكشف عنه في عام 2023.

ووفقاً للتسريبات، فمن المرجح أن تأتي هواتف آيفون 15 برو دون فتحة مخصصة للشريحة SIM، حيث تعتمد هذه الإصدارات بشكل كامل على تقنية eSIM للاتصال.

ونقل موقع “gsmarena” عن مدونة برازيلية إن هذه التسريبات تحدثت عن سلسلة هاتف “آيفون 15” على الرغم من أن أبل تستعد لإطلاق سلسلة هواتف “آيفون 14” خلال شهر أيلول من العام المقبل.

ومن المنتظر أن تدعم هواتف آيفون 15 برو اثنان من شرائح eSIM، ما يعني السماح للمستخدم بالاتصال باثنان من شبكات المحمول في نفس الوقت.

يشار إلى أن توجه أبل لإزالة فتحة SIM من سلسلة آيفون 15 يأتي ضمن الخطوات المتوقعة من الشركة، وهو ما كشفت عنه تصريحات سابقة لمسؤولي الشركة أكدوا فيها اعتزامهم تطوير هواتف أيفون دون أي منافذ.