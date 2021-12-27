شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تصبح "انفلونسر" على انستجرام فى 2022؟.. إليك 5 نصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان هدفك لعام 2022 هو تنمية حسابك على انستجرام وربما جني بعض المال منه، فقد قدم موقع thesun البريطانى مجموعة من أفضل الطرق لتنمية حسابك على انستجرام وإشراك الجمهور عبر الإنترنت.

- قرر ما هو شكل حسابك لاكتساب متابعين وتنمية جمهور متفاعل ، عليك أن تقدم لهم شيئًا ما، فقد تكون هذه صورًا لشيء معين أو أزياء أو طعام أو شخصيتك الممتعة، ومهما كان الأمر ، تأكد من الحفاظ على ثباتك وستنتهي في مجتمع انستجرام الذي يشاركك مكانتك.

- تفاعل مع جمهورك ومجتمعك بمجرد تحديد مكانتك ، يجب عليك متابعة حسابات أخرى مماثلة والتفاعل معها ومع متابعيك، وتأكد من الرد على التعليقات لإبقاء الناس مهتمين، ويمكنك أيضًا إنشاء فرص مشاركة في قصص انستجرام الخاصة بك من خلال استطلاعات الرأي والأسئلة.

- انشر باستمرار كلما نشرت عددًا أكبر من المرات ، زادت قدرتك على التفاعل مع المتابعين والمتابعين المحتملين، حيث تنشر الكثير من العلامات التجارية كل يوم ولكن ما عليك سوى العثور على أسلوب نشر يناسبك أنت ومجتمعك.

ويجب أن تكون عدة مرات في الأسبوع كافية لإبقاء الأشخاص مهتمين إذا كان المحتوى الخاص بك عالي الجودة.

حقق أقصى استفادة من الهاشتاجات لا تحتاج إلى الكثير من علامات التصنيف لأنه يمكنك جعل بعضها يقطع شوطًا طويلاً، فقط حاول كتابة بعض الكلمات الرئيسية ومعرفة المحتوى الذي يظهر لعلامات التصنيف هذه وما إذا كنت تريد أن ينضم المحتوى الخاص بك إلى ذلك.

جرب واستخدم بعض علامات التصنيف التي تحتوي على عدد أقل من المشاركات المرفقة بها، فعلى سبيل المثال ، تحتوي "#brunch" على 31.2 مليون مشاركة مرتبطة بها، في حين أن "#brunchideas" لا تحتوي إلا على 243000 مشاركة تستخدمه ، لذا فمن المرجح أن يتم عرض المحتوى الخاص بك في تلك المجموعة بشكل أفضل

- انشر مجموعة متنوعة من المحتويات في وقت سابق من هذا العام ، ادعى عدد قليل من المؤثرين على انستجرام أن الشركة أخبرتهم بكيفية تعزيز مشاركتهم في التطبيق، وقالت إحدى المؤثرين إنه قيل لها أيضًا أن أربع إلى سبع منشورات في الأسبوع ستحسن مشاركتها.

وقالت أيضًا إن النصيحة تضمنت ما لا يقل عن قصتين في اليوم وواحد إلى ثلاث منشورات IGTV أسبوعيًا ، بما في ذلك انستجرام Live، وعلاوة على كل ذلك ، ستحتاج أيضًا إلى منشورات شبكية منتظمة.