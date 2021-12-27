شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تمنع الغرباء من الاتصال بك عبر الفيديو على انستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان انستجرام مليئًا بالتحديثات الجديدة مؤخرًا لتحسين رفاهية المستخدمين ولكن هناك ميزات قديمة يمكن أن تستخدم بعض الأعمالـ ولعل إحدى الميزات التي يبدو أن المستخدمين منزعجين منها بشكل خاص هي ميزة مكالمات الفيديو في انستجرام.

ففي عام 2018، قدم انستجرام ميزة مكالمات الفيديو على Direct Message التي سمحت للأشخاص ببدء محادثة فيديو مع شخص واحد أو مجموعة، وبينما يمكن اعتبار مكالمات الفيديو ميزة ملائمة، على انستجرام، فهذا يعني أن أي شخص يتابعك يمكنه الاتصال بك بالفيديو.

وقد لجأ العديد من المستخدمين إلى تويتر للشكوى من الميزة التدخلية، حيث اشتكت بعض النساء من تلقي مكالمات فيديو عشوائية من رجال مجهولين، ويؤدي وضع زر مكالمة الفيديو في نافذة الدردشة في انستجرام أيضًا إلى تسهيل إجراء مكالمات فيديو عن طريق الخطأ ، مما يؤدي غالبًا إلى مواقف محرجة، لكن لحسن الحظ، هناك طريقة لإيقاف محادثات الفيديو الواردة.

لإيقاف تشغيل محادثات الفيديو الواردة على انستجرام: -افتح تطبيق انستجرام، وانتقل إلى ملفك الشخصي، وانقر على أيقونة الشطيرة اليمنى العلوية وانتقل إلى الإعدادات> الإشعارات> الرسائل المباشرة والمكالمات.

- ضمن محادثات الفيديو، حدد الخيار "من الأشخاص الذين أتابعهم" لتقييد مكالمات الفيديو من الأشخاص الذين تتابعهم بمفردك.

- يمكنك أيضًا اختيار إلغاء الاشتراك في مكالمات الفيديو تمامًا عن طريق تحديد الخيار "إيقاف".

- يمكنك أن تفعل الشيء نفسه لطلبات الرسائل والرسائل وطلبات المجموعة والغرف.