شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تصلح خطأ "انتظار التنشيط" فى iMessage وFaceTime والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك الوصول مجانًا إلى كل من iMessage وFaceTime، عند إنشاء حساب Apple ID، حيث تتيح لك هذه التطبيقات الدردشة النصية أو المرئية مع أي شخص من خلال اتصال بالإنترنت، ولكن قبل أن تتمكن من استخدام iMessage أو FaceTime على iPhone أو iPad أو iPod Touch ، تحتاج إلى تنشيطهما.

سيتم تنشيطها بمجرد الانتهاء من إعداد جهازك عادة، ولكن في بعض الأحيان تتعطل التطبيقات وتظهر فقط إنها "في انتظار التنشيط".

إذا توقفت تطبيقات iMessage و FaceTime على رسالة "انتظار التنشيط" لأكثر من يوم، فهناك بعض الخطوات السهلة التي يمكنك اتخاذها لإصلاحها، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

تحقق من صفحة حالة خادم أبل

عندما يعمل جهازك على "تنشيط" iMessage و FaceTime، فإن ما يحدث هو الاتصال بخوادم أبل لمعرفة ما إذا كنت تستخدم معرف أبل شرعيًا، لذلك إذا كانت خوادم Apple لا تعمل، فلا يمكن تنشيط تطبيقاتك.

يوجد لدى أبل موقع ويب يتتبع جميع الخوادم والملاحظات الخاصة بهم في حالة عدم الاتصال بالإنترنت، لذلك تحقق من وجود نقطة خضراء بجانب علامتي التبويب FaceTime و iMessage، وإذا كانت النقاط صفراء أو حمراء بدلاً من ذلك، فإن الخوادم تواجه مشكلات، وإذا كان الأمر كذلك، فما عليك سوى الانتظار قليلاً حتى تقوم أبل بإصلاح الخوادم.

تأكد من أنك متصل بالإنترنت

بخلاف الرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية العادية، يستخدم iMessage و FaceTime الإنترنت، وليس إشارات الهاتف المحمول، لذلك إذا لم تكن متصلاً بشبكة Wi-Fi أو خطة بيانات، فلن يعملوا.

افتح Safari وتأكد من أنه يمكنك تحميل مواقع ويب متعددة، وإذا لم تستطع، أو تم تحميلهم ببطء شديد، فقد وجدت المتسبب في ذلك.

إذا كان لديك اتصال جيد ولكن لا يزال يتعذر تنشيطه، فحاول إعادة تعيين إعدادات الشبكة، ثم حاول مرة أخرى.

قم بتحديث اتصالاتك بـ iMessage و FaceTime

في تطبيق الإعدادات بجهازك، يمكنك التبديل بين تشغيل iMessage و FaceTime أو إيقاف تشغيلهما، وعادةً ما تستخدم هذه المفاتيح لإيقاف تشغيل الخدمات، ولكن يمكنك أيضًا استخدامها لتحديث اتصالك بخوادم أبل.

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز iPhone أو iPad أو iPod Touch.

2. قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق الرسائل، ثم قم بإيقاف تشغيل زر iMessage.

3. عد إلى صفحة الإعدادات الرئيسية واضغط على FaceTime، ثم قم بإيقاف تشغيله أيضًا.

4. أعد تشغيل جهازك.

5. ارجع إلى تطبيق "الإعدادات" لإعادة تشغيل كل من iMessage و FaceTime.

تحقق من التطبيقات مرة أخرى لمعرفة ما إذا كانت شاشة "انتظار التنشيط" لا تزال موجودة.

تحقق من أن الوقت والتاريخ

إذا كان الوقت والتاريخ على جهازك خاطئين، فقد يؤدي ذلك إلى العبث باتصالك بخوادم أبل، ويمكنك إصلاح ذلك من خلال تطبيق الإعدادات.

1. افتح تطبيق "الإعدادات" واضغط على "عام"، ثم "التاريخ والوقت".

2. تأكد من تشغيل الزر "تعيين تلقائيًا"، وإذا لم يكن كذلك، فقم بتبديله وإعادة تشغيل جهازك.

وتحقق من iMessage و FaceTime مرة أخرى، بمجرد إعادة تشغيل الجهاز.