شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية عرض أو حذف سجل بحث يوتيوب على جهاز الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتتبع جوجل مقاطع الفيديو التي شاهدتها على يوتيوب وبحثت عنها في قائمة شاملة واحدة، ويمكنك استخدام هذه الصفحة لعرض عناصر محددة أو حذفها من سجل البحث، أو لحذف سجل البحث بالكامل مرة واحدة، وهناك بعض الخطوات البسيطة التي ستمكنك من القيام بذلك على جهاز الكمبيوتر وفقا لما ذكره موقع "business insider".

• الاطلاع على سجل المشاهدة والبحث على يوتيوب: انتقل إلى صفحة الويب الخاصة بسجل يوتيوب في المتصفح، فيما يلي قائمة مرتبة ترتيبًا زمنيًا لجميع مقاطع الفيديو التي بحثت عنها وشاهدتها.

• حذف مقطع فيديو معين: لحذف مقطع فيديو من سجل البحث، حرك الماوس فوق الإدخال ثم اضغط فوق X.

• حذف سجل بحث يوتيوب بالكامل: على يمين تصفية حسب التاريخ، اضغط فوق حذف ثم اختر الإطار الزمني لمقاطع الفيديو التي تريد حذفها، بما في ذلك كل الوقت، والذي يحذف جميع نتائج البحث عن الفيديو.

• الحذف التلقائي لعمليات البحث عن الفيديو بعد فترة زمنية: يمكنك إخبار جوجل بإزالة مقاطع الفيديو من سجل البحث بعد فترة زمنية معينة، مثل بعد ثلاثة أشهر أو 18 شهرًا أو 36 شهرًا، وللقيام بذلك، اضغط فوق الحذف التلقائي ثم اختر إطارًا زمنيًا من القائمة المنسدلة.

• إيقاف تشغيل سجل البحث: إذا كنت لا تريد أن يتذكر جوجل سجل البحث على يوتيوب، فاضغط فوق حفظ النشاط ثم اضغط فوق إيقاف.