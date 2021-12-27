شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إخفاء الدردشة في تطبيق تليجرام على أندرويد وiOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت تطبيقات المراسلة واتساب وتليجرام من بين رواد السوق عندما يتعلق الأمر بمنصات المراسلة الفورية، وحدثت طفرة في قاعدة مستخدمي تطبيق تليجرام وسيجنال فى مطلع العام الجارى، ويعد تليجرام أحد أكثر تطبيقات المراسلة ثراءً بالميزات والتي يمكن تنزيلها على أنظمة اندرويد و اى أو اس.

وتعد إحدى أكثر الميزات المفيدة التي تقدمها تليجرام هي خيار إخفاء الدردشات دون حذفها، إذ توجد ميزة مخصصة تسمح لك بإخفاء المحادثة مع أي جهة اتصال من الشاشة الرئيسية.

فإذا كنت تستخدم تليجرام ولم تكن على دراية بكيفية إخفاء الدردشات، فإن ما عليك القيام به هو التالي:

كيفية إخفاء المحادثات في تليجرام

الخطوة 1: تأكد من أن لديك حساب مسجل على تليجرام قبل المضي قدمًا في جميع الخطوات، افتح التطبيق ثم انتقل إلى الصفحة الرئيسية.

الخطوة 2: اسحب لليسار على أى جهة اتصال تريد أرشفة محادثتها.

الخطوة 3: بمجرد أرشفة جهة الاتصال، سيتم إخفاؤها من نافذة المحادثة الرئيسية.

الخطوة 4: يمكنك تحديد موقع مجلد "الأرشفة" أعلى قائمة جهات الاتصال مباشرةً. يمكنك إخفاء ذلك عن طريق التمرير سريعًا جهة اليسار في علامة التبويب.

الخطوة 5: لإعادة مجلد "الأرشيف"، قم بتحديث شاشة المحادثة الرئيسية.