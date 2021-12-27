شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تحديث مكانس الروبوت الجديدة المناسبة لـ"عيد الميلاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت iRobot عن تحديث مناسب لعيد الميلاد لمكانس الروبوت الجديدة Roomba j7 و j7 + ، وفقا لتقرير the verge، ويعني ذلك ضغطًا أقل على الأشخاص الذين لديهم شجرة احتفالية حقيقية في منازلهم، حيث ستعمل الآلات الآن على تحديد جميع إبر الصنوبر التي تسبب مشاكل والتي تنتهي على الأرض وتعلق في جواربك.

ولتحقيق ذلك، ما عليك سوى التوصية بمنطقة تنظيف جديدة حول شجرة الكريسماس عبر تطبيق iRobot Home، باستخدام الذكاء الموجود على متن الطائرة، سيحدد robovac الموثوق به تلقائيا "منطقة نظيفة" حول المحيط الخارجي للشجرة و"منطقة الابتعاد" التي يجب أن تمنعه ​​من التأثير على التثبيت الزخرفي وربما قطعه.

ويعنى التحديث أيضًا أن مكنسة الروبوت Roomba j7 وj7 + ستتجنب الآن الجوارب والأحذية المهملة، مما يمنع الماكينة من دفعها عبر الغرفة فقط ليتساءل المالك لاحقًا عما إذا كان بعض الوجود الشبحي يعبث بأحذيتهم.

وقالت iRobot إن القدرة على الابتعاد عن الجوارب والأحذية تضيف إلى القائمة الحالية للعناصر الأخرى التي يمكن لجهاز Roomba j7 و j7 + اكتشافها وتجنبها، بما في ذلك الأسلاك ونفايات الحيوانات الأليفة الصلبة، مضيفًا أن أحدث مكنسة روبوتية ستستمر في أن تصبح أكثر ذكاءً بمرور الوقت وتحديد المزيد من العناصر من خلال التحديثات المستقبلية.

وأخيرًا، يعني تحديث هذا الأسبوع أنه إذا اشتريت Roomba جديدًا لاستبدال جهاز موجود ، يمكن لأجهزة iRobot المزودة بـ Smart Mapping الآن نقل خريطة ذكية موجودة إلى الجهاز الجديد، مما يلغي حاجة الروبوت إلى إنشاء خريطة أرضية جديدة من البداية.

قال كيث هارتسفيلد، كبير مسؤولي المنتجات في iRobot، في بيان له: "إنه مع كل تحديث لـ Roomba يصبح الروبوت الخاص بك أكثر ذكاءً ويفعل المزيد بدون تكلفة".