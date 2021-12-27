شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين القمر الكامل فى أول العام وآخره؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يختلف القمر الكامل في حد ذاته في أي وقت من العام، ولكن كل ما يختلف هو اسم القمر بسبب التسميات التي انتسبت لكل موسم من العام على حدة، فيُشار عادةً إلى البدر الذي يحدث بالقرب من الاعتدال الخريفي باسم "قمر الحصاد"، نظرًا لأن وجوده المشرق في سماء الليل يسمح للمزارعين بالعمل لفترة أطول في ليلة الخريف.

ووفقا لما ذكره موقع "stardate"، فإنه في الواقع، كل قمر في السنة له اسمه الخاص، ويرتبط معظمه بالطقس أو الزراعة، وتشمل الأسماء الأكثر شيوعًا المستخدمة في أمريكا الشمالية ما يلي:

• يناير - قمر بعد عيد الميلاد

• فبراير – قمر الثلج

• مارس – قمر الدودة

• أبريل – قمر العشب

• مايو – قمر الزراعة

• يونيو - قمر العسل

• يوليو – قمر الرعد

• أغسطس – القمر الأخضر

• سبتمبر – قمر الفواكه

• أكتوبر – قمر الحصاد

• نوفمبر – قمر الذئب

• ديسمبر - القمر قبل عيد الميلاد