شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن إطلاق آبل طرازات أى باد الجديدة العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إطلاق سلسلة iPhone 13 وiPad Air وiPad وMacBook Pro الجديدة، تتطلع Apple إلى مواصلة الزخم فى عام 2022، وفقا لتقرير the next web التقنى، وتستعد الشركة لإطلاق ثلاثة طرازات جديدة من iPad في العام المقبل يمكن أن تعلن عن جهاز iPad جديد للمبتدئين، وiPad Air، وiPad Pro، كما يقول مارك جورمان من Bloomberg.

وليس لدينا الكثير من التفاصيل حتى الآن، ولكن وفقًا للتقرير، تخطط Apple لإصدار iPad Pro جديد مع الشحن اللاسلكي العام المقبل، يمكن أن يكون جهاز iPad الجديد للمبتدئين وiPad Air مناسبين.

وقامت Apple بتحديث طراز iPad الأساسي فى وقت سابق من هذا العام، بإضافة شريحة A13 وكاميرا أمامية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع Center Stage لمكالمات الفيديو (وهي ميزة مفقودة في iPad Air 4) وTrue Tone.

وفي السنوات القليلة الماضية، قامت الشركة فقط بتحديث جهاز iPad للمبتدئين بمواصفات ثانوية وترقيات للرقاقة لإبقاء التكلفة منخفضة نسبيًا عند 329 دولارًا، يمكن أن يكون لجهاز iPad الجديد لعام 2022 ملف تعريف أقل نحافة وشاشة أكبر، ومن المحتمل أن يظل بنفس السعر.

أما بالنسبة للجيل القادم من iPad Air، فمن المحتمل أن يأتي بميزات على قدم المساواة مع أحدث جهاز iPad Mini، والذي يتميز بمجموعة شرائح A15 Bionic وCenter Stage لمكالمات الفيديو وكاميرا سيلفي عريضة الزاوية.

وفى وقت سابق، كان الجهاز مزودًا بشاشة OLED من سامسونج، ولكن يُقال الآن إن جهاز iPad Air 5 يمكن أن يلتصق بشاشة LCD.

وليس لدينا تاريخ مؤكد لإصدار طرازات iPad الجديدة حتى الآن، لكننا نتوقع إطلاقها بشكل مفاجئ على مدار العام المقبل، مع احتمال طرح المجموعة الأولى من المنتجات في الصيف ثم الخريف، جنبًا إلى جنب واى فون 14.