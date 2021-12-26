شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تيك توك" يهزم جوجل.. ويتربع على عرش الأكثر زيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" من إزاحة عملاق محركات البحث "جوجل" عن عرش المواقع الأكثر زيارة في الإنترنت، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية.

وأظهر تحليل أجرته شركة "كلود فلير"، التي تتابع الأنشطة في الإنترنت ومقرها كاليفورنيا، أن "تيك توك" تفوق على "فيسبوك" و"جوجل" في قائمة المواقع الأكثر زيارة على الإنترنت.

وتناول التحليل المواقع التي حصدت أكثر زيارات خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن العديد من المواقع استفادت من زيادة استهلاك الإنترنت نتيجة للجائحة.

ووجد التحليل أن التطبيق الصيني الذي انطلقت عام 2016 تفوق على عمالقة الإنترنت، وبدأ التوفق في مطلع 2021، إذ تجاوزت أعداد زيارة "تيك توك" موقع "جوجل" في 17 فبراير للمرة الأولى، وتكرر الأمر في مارس ومايو، إلا أنه أصبح الأول في معظم الأيام بعد 10 أغسطس.

وكانت قائمة المواقع العشرة الأكثر زيارة على النحو التالي:

تيك توك

جوجل

فيسبوك

أبل

أمازون

نتفليكس

توتيوب

تويتر

واتساب

وكان عملاق محركات البحث "جوجل" قد تصدر قائمة المواقع الأكثر زيارة التي أطلقتها الشركة في عام 2020، وكان في القائمة ذاتها "تيك توك" الذي يستخدمه أكثر من مليار إنسان حول العالم شهريا.

وما يميز "تيك توك" هو فيديوهاته القصيرة التي صارت تصل إلى 3 دقائق وسهولة تصفحه، ويلقى رواجا كبيرا بين اليافعين والشبان.