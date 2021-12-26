شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلق مهمة لكويكب معدنى غريب Psyche العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة ناسا عن خططها لزيارة الكويكب المعدني الغريب Psyche، كجزء من مهمة ستنطلق العام المقبل، وفقا لتقرير digitaltrend التقنى.

ومن المقرر إطلاق المركبة الفضائية Psyche في أغسطس 2022، وستسافر إلى الكويكب المعدني الغريب المعروف أيضًا باسم Psyche ، والذي يقع في حزام الكويكبات بين مداري المريخ والمشتري.

وتم العثور على أن هذا الكويكب يتكون في الغالب من النيكل والحديد، وهذا يجعلها غير عادية للغاية، حيث أن معظم الكويكبات هي في الأساس صخور ، لذلك يحرص الباحثون على فهم ما إذا كانت Psyche يمكن أن تكون جوهر ما كان يشكل كوكبًا.

وقال ليندي إلكينز تانتون من جامعة ولاية أريزونا، الباحث الرئيسي في مهمة Psyche ، في بيان: "إذا اتضح أنه جزء من نواة معدنية ، فسيكون جزءًا من الجيل الأول من النوى المبكرة في نظامنا الشمسي"، "لكننا لا نعرف حقًا، ولن نعرف أي شيء على وجه اليقين حتى نصل إلى هناك، أردنا طرح أسئلة أولية حول المادة التي بنت الكواكب، نحن مليئون بالأسئلة وليس بالكثير من الإجابات. هذا استكشاف حقيقي ".

ولمعرفة المزيد عن الكويكب، سيتم تزويد سايكي بأدوات مثل مقياس المغناطيسية لقياس المجالات المغناطيسية ومقاييس الطيف التي تستخدم الضوء لتحديد ما يتكون منه. وبعد إطلاقها العام المقبل، سوف تستغرق المركبة الفضائية عدة سنوات لتقطع 1.5 مليار ميل للوصول إلى هدفها من الكويكب. من المتوقع أن تصل المركبة الفضائية Psyche إلى كويكبها في أواخر عام 2025 ، قبل أن تدخل المدار حوله في يناير 2026.

وستبدأ في مدار آمن بعيد نسبيًا لمسافة 435 ميلًا من سطح الكويكب وستتحرك بالقرب من الكويكب، بمرور الوقت حتى يتمكن الفريق من جمع بيانات أكثر تفصيلاً.

وقال إلكينز تانتون: "لطالما كان البشر مستكشفين"، "لقد بدأنا دائمًا من حيث نحن لاكتشاف ما يوجد فوق هذا التل، نريد دائمًا أن نذهب إلى أبعد من ذلك ؛ نريد دائما أن نتخيل، إنه متأصل فينا، لا نعرف ما الذي سنجده ، وأتوقع أن نتفاجأ تمامًا ".