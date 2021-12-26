شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إقران آبل AirPods بهواتف أندرويد الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك آبل نظامًا بيئيًا متنوعًا ومجموعة كبيرة من المنتجات التي تقدمها للجماهير، إلى جانب أجهزة iPhone ، تتمتع الشركة أيضًا بخبرة في المنتجات الصوتية، والساعات الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

كانت AirPods من آبل هي الرمز فى قسم سماعات الأذن TWS، كما كانت آبل من بين العلامات التجارية القليلة الأولى التي وضعت الأساس لسماعات الأذن اللاسلكية حقًا في السوق.

منذ ذلك الحين غمرت العديد من العلامات التجارية السوق بتكرارها لسماعات الأذن TWS، تعد العلامات التجارية مثل Sony و Jabra وغيرها من بين أفضل المنافسين لشركة آبل في سوق سماعات الأذن TWS المتميز.

طرحت شركة آبل الجيل الأول من أجهزة AirPods في عام 2016، لقد قامت بتعبئة جميع الميزات المتميزة التي يمكن للمرء أن يتوقعها من أحد منتجات آبل.

وجذب مفهوم سماعات الأذن اللاسلكية حقًا انتباه المستهلكين في جميع أنحاء العالم، لقد قضت تمامًا على مفهوم الأسلاك لسماعة الأذن، لا يمكنك الاستماع إلى الموسيقى فحسب، بل يمكنك أيضًا الرد على المكالمات.

يسمح اتصال شبكة بلوتوث لأجهزة AirPods بالاتصال لاسلكيًا بجهاز آبل آيفون، بمجرد إنشاء الاتصال بنجاح ، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى أثناء التنقل.

أحد العوامل الأخرى التي أدت إلى انتشار سماعات الأذن الصغيرة هذه هي علبة الشحن المدمجة، طرحت Apple أيضًا الجيل الثاني من AirPods الذي يواصل إرث طراز الجيل السابق.

إذا كنت تمتلك جهاز ايفونع ، فسيكون من الأسهل عليك إقران AirPods بجهازك، كذلك إذا كنت تمتلك هاتفًا ذكيًا يعمل بنظام أندرويد، فهناك بعض القيود التي قد تواجهها أثناء عملية الاقتران، لكن ليس من المستحيل إقران AirPods بهاتف ذكي يعمل بنظام اندرويد.

إليك كيف يمكنك إقران آبل AirPods بهواتف أندرويد الذكية؟

الخطوة 1: اذهب إلى قائمة الإعدادات على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

الخطوة 2: انقر فوق علامة التبويب Bluetooth من علامة التبويب "الإعدادات" وانقر فوق خيار "إقران / إضافة جهاز جديد".

الخطوة 3: انتظر ظهور ابلغ AirPods، بمجرد ظهور الجهاز في قائمة الاتصال، انقر فوقه لإقرانه بهاتفك الذكي.

الخطوة 4: في حالة عدم ظهور اسم الجهاز في قائمة أجهزة بلوتوث المتاحة، يرجى التحقق والتأكد من تشغيل AirPods أو وجود شحن كافٍ لها.

الخطوة 5: يمكنك تشغيل وضع الاقتران الخاص بـ آبل AirPods. للقيام بذلك اضغط مع الاستمرار على الجزء الخلفى من سماعات الأذن.

سترى وميض LED أزرق وهو تأكيد على وضع الاقتران.

والجدير بالذكر أن إجراء الاقتران هو نفسه لكل من أجهزة AirPods من الجيل الأول والثانى.

ستكون هناك قيود طفيفة على الوظائف ولن تعمل جميع الميزات بسرعة، فإن AirPods تقدم أداءً جيدًا أيضا.

لذلك إذا كنت تخطط لشراء الجيل الأول أو الثاني من AirPods لهاتفك الذكى الذى يعمل بنظام أندرويد، فلن يكون لديك أي مخاوف تتعلق بالاتصال، كما لن تضطر إلى صرف أموال إضافية لشراء آيفون لهذا الغرض.