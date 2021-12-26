شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إعادة تعيين كلمة مرور أبل الخاصة بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون من المزعج حقًا قفل حسابك عندما تحاول تنزيل أي تطبيق جديد أو القيام ببعض المهام الأخرى، حيث تهدف كلمات المرور إلى حماية الخصوصية، لكن إذا تم قفلها قد يكون الأمر مزعجا، لاسيما إذا كنت من مستخدمى آبل.

وتقدم آبل خيارًا لإعادة تعيين كلمة مرور معرف آبل الخاص بك بعدة طرق بحيث يمكنك إعادة تعيينها ومتابعة مهمتك بسهولة.

نعرض لك الطرق السهلة لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك بسرعة وسهولة.

كيفية إعادة تعيين كلمة مرور معرف Apple من صفحة الحساب

الخطوة 1: انتقل إلى رابط appleid الخاص بشركة آبل، ثم انقر على نسيت معرف Apple أو كلمة المرور في منتصف الصفحة.

ضع في اعتبارك أن كلمة مرورك يمكن أن تملأ شاشة تسجيل الدخول مسبقًا تلقائيًا من القائمة المنسدلة. وفى حالة تحديدك لمربع تذكرني، يمكنك البحث عنه أولاً ومعرفة كيفية عمله.

الخطوة 2: ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة تحتاج فيها إلى إدخال معرف آبل الخاص بك، والذي سيكون في الغالب عنوان بريدك الإلكتروني الأساسي الذي قمت بتعيينه لحساب آبل الخاص بك.

سيتم نقلك إلى صفحة جديدة حيث يجب عليك إدخال اسمك بالإضافة إلى عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب.

انقر فوق "متابعة" وانقر فوق الخيار "أريد إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بى".

لاحظ أنه إذا قمت بإعداد مصادقة ثنائية، فسيُطلب منك تأكيد رقم هاتفك للمصادقة.

الخطوة 3: ستتمكن من اختيار كيفية إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك، إما عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق الإجابة على أسئلة الأمان، اختر الخيار حسب تفضيلاتك.

الخطوة 4: في طريقة البريد الإلكترونى، سيُطلب منك إرسال التعليمات إلى عنوان البريد الإلكتروني الأساسي الذي قدمته.

يمكنك أيضًا اختيار الحصول على معرف بريد إلكتروني ثانوى.

إذا لم تتمكن من رؤية البريد الإلكترونى، فتحقق من مجلدات البريد العشوائي والبريد غير المهم والمهملات أو اتبع الخطوات مرة أخرى.

وإذا اخترت خيار أسئلة الأمان، فأنت بحاجة إلى تأكيد تاريخ ميلادك والإجابة على أسئلة محددة لإنشاء كلمة مرور جديدة.

كيفية إعادة تعيين كلمة المرور عن طريق استرداد الحساب

إذا كنت ترغب في إعادة تعيين كلمة المرور باستخدام استرداد الحساب، فأنت بحاجة إلى اتباع الخطوات التالية.

الخطوة 1: أثناء إكمال الخطوات من iForgot أو iOS سترى خيار طلب استرداد الحساب قم بإختياره.

الخطوة 2: أدخل رقم هاتف يمكن لـ Apple الوصول إليك من خلاله عند الوصول إلى الحساب.

سترسل الشركة رمز تحقق لتأكيد رقم الهاتف.

أدخل الرمز للتحقق من معلوماتك الشخصية.

سترسل آبل تأكيدًا على طلب استرداد حسابك عن طريق مكالمة أو رسالة نصية.

الخطوة 3: ستتصل بك Apple أو ترسل رسالة نصية عندما يكون حسابك جاهزًا.

الخطوة 4: اذهب إلى. رابط IForgot الخاص بشركة آبل، اكتب معرف آبل الخاص بك ورقم الهاتف المستخدم خلال الخطوات السابقة.

الخطوة 5: ستتلقى مكالمة أخرى أو رسالة نصية تحتوي على رمز استرداد حساب محدد، انتقل إلى موقع iForgot وأدخل الكود.

الخطوة 6: حدد "متابعة" لإنهاء إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

ستتم إعادة تعيين كلمة مرور معرف آبل الخاص بك.