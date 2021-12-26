شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على عوامل الأمان بهواتف سامسونج الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورت الهواتف الذكية من كونها أكثر من مجرد أدوات اتصال، تتيح لك هذه الأجهزة المحمولة أداء المهام التي كانت ممكنة سابقًا فقط عبر أجهزة حوسبة الأخطاء بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، تعد سامسونج واحدة من الأسماء الشائعة عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية المتقدمة وهي غير صينية.

تستخدم سامسونج حاليًا نظام تشغيل أندرويد المحمول لقيادة أجهزتها، جميع عروض الشركة سواء كانت الميزانية أو الأجهزة المتميزة مدفوعة بنظام التشغيل أندرويد من جوجل، ومع ذلك تلتف سامسونج بطبقة من واجهة One UI المخصصة لها والتي تضيف مجموعة التخصيصات والسمات الخاصة بالشركة إلى الأجهزة.

كانت الخصوصية عاملاً رئيسيًا لجميع المستخدمين سواء كان ذلك الهاتف الذكى لأي علامة تجارية، وقد كانت سامسونج مثل الآخرين محورية في تحسين أمان المستخدم.

هناك عدد كبير من التطبيقات التي يمكنك تنزيلها على هواتف سامسونج الذكية عبر متجر جوجل بلاي ومتجر تطبيقات سامسونج، يعد قفل التطبيقات أحد شروط الأمان التي توفرها هواتف سامسونج الذكية للحفاظ على خصوصية المستخدم سليمة.

وأثناء إعداد الأقفال للشاشة الرئيسية بأكملها أو للجهاز عملية بسيطة، يحتاج قفل تطبيقات معينة إلى خطوات مختلفة عن الإجراء الأساسي لقفل الهاتف، إذن كيف يمكنك قفل تطبيقات محددة أو متعددة إذا كنت تستخدم هواتف سامسونج الذكية؟ فيما يلي الخطوات:

كيف يمكننا قفل تطبيقات اندرويد في هواتف سامسونج الذكية؟

تدمج واجهة المستخدم الداخلية من سامسونج (One UI) خيار قفل التطبيق، ولا تحتاج على وجه التحديد إلى تنزيل أي تطبيقات تابعة لجهات خارجية لوضع قفل للخصوصية.

وتطبيق S Secure هو ما يتعامل مع جميع جوانب الأمان في هواتف Samsung الذكية، نحن نوجهك بالخطوات الصحيحة من تنزيل تطبيقات S الآمنة (إذا كانت مفقودة) لقفل التطبيقات بشكل فردي:

الخطوة 1: انتقل إلى متجر تطبيقات سامسونج وقم بتنزيل تطبيق S الآمن.

الخطوة 2: أكمل عملية التثبيت بمجرد تنزيل التطبيق.

الخطوة 3: انتقل إلى قائمة الإعدادات بهاتف سامسونج الذكي الخاص بك.

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الخطوة 4: ابحث عن خيار "الميزات المتقدمة" وانقر فوقه.

الخطوة 5: حدد موقع خيار تطبيقات "Lock and Mask".

الخطوة 6: قم بالتبديل إلى "خيار القفل".

الخطوة 7: حدد نوع القفل الذي تريده على تطبيقاتك مثل PIN أو كلمة المرور أو النمط.

الخطوة 8: بمجرد إعداد نوع القفل، ستحصل على ثلاثة خيارات بما في ذلك "نوع قفل التطبيق" و"التطبيقات المقفلة" و"التطبيقات المقنعة".

انقر فوق خيار "التطبيقات المقفلة" وحدد التطبيقات التي تريد حمايتها عبر الأقفال، انقر فوق تم وستكون جاهزًا.