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“فيفو” تكشف عن مفاجأة.. ساعة ذكية لا تحتاج لهاتف وبطارية تدوم لـ7 أيام

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

ساعة ذكية

كشفت شركة فيفو عن ساعتها الذكية Watch 2 الجديدة، التي تمتاز بمقاومة الماء والغبار والأتربة وفقا لفئة الحماية 50 ATM.

دون هاتف

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية الجديدة يمكن استعمالها بدون هاتف ذكي مقترن بفضل تجهيزها ببطاقة eSIM من أجل دعم شبكة الاتصالات الهاتفية الجوالة.

وتمتد فترة تشغيل البطارية حتى 7 أيام، وعند اقتران الساعة الذكية الجديدة بهاتف ذكي، فإن فترة تشغيل البطارية تصل إلى 14 يوما.

وإلى جانب مستشعرات قياس معدل نبضات القلب ونسبة الأكسجين في الدم SpO2، تتيح الساعة الذكية الجديدة تتبع النوم وتحليل خصائصه على مدار الساعة.

بالإضافة إلى وظيفة مراقبة الإجهاد والتذكير بشرب الماء والعديد من الوظائف المفيدة الأخرى.

وأعلنت شركة فيفو أن الساعة الذكية Watch 2 تأتي في جسم مستدير مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وباللون الأسود والأبيض والفضي مع سوار من الجلد أو المطاط الفلوري.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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