بيتكوين تحت 50 ألف دولار.. وصعود جماعي لـ”كاردانو وبولكادوت وبينانس”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - شهدت أسعار العملات الرقمية خاصة العملة الرقمية الأشهر “بيتكوين” بعض التقلبات، اليوم الأحد، حيث تراجعت بيتكوين عند مستويات الـ49 ألف دولار.

بينما صعدت عملات كاردانو وبولكادوت وبينانس.

وانخفضت القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية اليوم الأحد، بنسبة 1.27% لتصل إلى 2.34 تريليون دولار، بحجم تداولات في آخر 24 ساعة سجل نحو 75.80 مليار دولار.

وقد تعززت الرغبة في المخاطرة بالأسواق العالمية، ويترقب المستثمرون ما إذا كان اتجاه البنوك المركزية لخفض السيولة في الأسواق سيفرض تحديات أكبر أمام الطلب على العملات المشفرة؟.

ويعتقد روس مايفيلد، محلل استراتيجيات الاستثمار في شركة “بيرد (Baird) أن “بيتكوين أصل ذو مخاطر (بيتا) عالية”.

وأضاف “عندما ترتفع أو تنخفض الرغبة في المخاطرة؛ يرتفع أو ينخفض سعرها بشكل كبير. فهي غير مترابطة تمامًا، وهذا واضح بكل تأكيد، كما أنها لا تشكل تحوطاً ضد التقلبات دون أدنى شك”.

ووفقًا لدراسة تقنية، اخترقت “بتكوين” الحد الأعلى لما يسمى بنمط الراية المثلثة، وعززت أداءها فوق مقياس المتوسط السعري المتحرك لـ20 يومًا.

بينما يشير ذلك إلى إمكانية تحقيق مزيد من المكاسب مستقبلًا، إلا أن الإشارات التقنية الأخرى تحدد المنطقة التي تتراوح بين 53 و55 ألف دولار باعتبارها اختبارًا محتملاً لقوة ارتفاع السعر.

وتلقّت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة في آسيا بشركات مثل “ووري تكنولوجي إنفستمنت” (Woori Technology Investment)، و”ريميكس بوينت” (Remixpoint)، و”سيريس” (Ceres)، دعمًا كبيرًا من الأداء الأخير لـ”بيتكوين” التي ارتفعت بنحو 76% منذ بداية العام الجاري، وتتجه لتحقيق مكاسب أخرى للعام الثالث على التوالي.

أسعار العملات الرقمية اليوم

تراجع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 1.89% ليصل إلى 49911 دولار.

كما انخفض سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.27% إلى 4029.3 دولار.

وهبط سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.88% لتصل إلى 540.29 دولار.

بينما ارتفع سعر عملة كاردانو cardano ADA نحو 1.39% ليسجل 1.43 دولار.

ونزل سعر عملة ريبل XRP بنسبة 0.61% إلى 0.9153 دولار.

وصعد سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 0.60% إلى 28.58 دولار.

فيما انخفض سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 2.64% إلى 0.1871 دولار.

وتراجع سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 4.68% ليصل إلى 154.8 دولار.

كما هبط سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 0.92% إلى 21.37 دولار.