شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه..كيفية منع فيسبوك من تتبع البيانات على الهاتف الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لطالما كانت الخصوصية مصدر قلق كبير للمستخدمين أثناء تصفح تطبيقات الوسائط الاجتماعية أو مواقع الويب، وعندما يتعلق الأمر بمنصات التواصل الاجتماعي ، فإن فيسبوك وإنستجرام هما من بين المنصات الشعبية، لاسيما كان الأول تحت الرادار بسبب المخاوف المتعلقة بالخصوصية لفترة طويلة، لاسيما بعد أزمة Cambridge Analytica منذ أشهر.

ويتم جمع البيانات بناءً على نشاط المستخدم، بينما يؤكد Facebook عدم إساءة استخدام البيانات الشخصية.

لذا يجب الأخذ بعين الإعتبار، مجموعة الأذونات أثناء إعداد التطبيق والملف الشخصى، كذلك هناك طرق يمكنك من خلالها إيقاف نظام تتبع بيانات الشركة في ملفك الشخصي.

كيف تمنع Facebook من تتبع البيانات / المعلومات على الهاتف الذكي؟

لإيقاف تطبيق فيسبوك من جمع البيانات على هاتفك الذكي، عليك اتباع بعض الخطوات الأساسية على هاتفك الذكى الذي يعمل بنظام Android / iOS.

الخطوة 1: افتح قائمة "الإعدادات" على هاتفك الذكي.

الخطوة 2: انتقل إلى علامة التبويب "التطبيقات والإشعارات".

الخطوة 3:حدد تطبيق "Facebook" وانتقل إلى "أذونات".

الخطوة 5: يمكنك تعطيل الأذونات حسب راحتك.