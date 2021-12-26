شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تخفى آخر ظهور أو حالة نشاط على Instagram؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنستجرام هي منصة التواصل الاجتماعي الرائدة للجيل الحديث في جميع أنحاء العالم، أصبح التطبيق المملوك لشرخة ميتا، أكثر من مجرد تطبيق فوري لمشاركة الصور مع إضافة العديد من الميزات الجديدة على مدار السنوات القليلة الماضية، تم أيضًا تحسين القدرة على إرسال الرسائل والمنشورات والبكرات ومقاطع فيديو IGTV إلى ملفات تعريف أخرى.

ويأتي إنستجرام أيضًا مدمجًا مع حالة توفر المستخدم، تسمي الشركة هذه الميزة "حالة النشاط" والتي تسمح لجهات اتصال إنستجرام بمعرفة ما إذا كان الآخرون متصلين أو غير متصلين.

وعلى الرغم من أن هذا الخيار مفيد إذا كنت ترغب في تحديث جهات الاتصال الخاصة بك باستمرار بشأن حالة التوفر الخاصة بك ، إلا أنه يصبح مزعجًا في بعض الأحيان عندما تريد تجنب بعض الأشخاص.

في مثل هذه السيناريوهات ، قد ترغب في إخفاء حالة "آخر ظهور" أو "متصل" على Instagram.

ولكن كيف يمكنك إيقاف تشغيل "حالة النشاط" بسهولة؟ هل من الممكن مباشرة من تطبيق Android أو iOS أم أنك بحاجة إلى زيارة إصدار سطح المكتب؟ يسرد التقرير جميع الخطوات التي تحتاج إلى تنفيذها لإيقاف تشغيل حالة نشاطك الأخير على إنستجرام.

كيفية إيقاف تشغيل حالة نشاط إنستجرام باستخدام الهاتف الذكي؟

لا تحتاج إلى زيارة سطح المكتب الخاص بـ Instagram لإلغاء تنشيط أو إيقاف تشغيل حالة النشاط. يمكن القيام بالشيء نفسه عبر تطبيقات Android و iOS. الخطوات التي يجب أن تتخذها فى التقرير تتعلق بهاتف ذكي يعمل بنظام Android. ومع ذلك يظل الإجراء كما هو بالنسبة لأجهزة iOS أيضًا.

الخطوة 1: افتح تطبيق إنستجرام وتأكد من تسجيل الدخول من الحساب الذي تريد تعطيل حالته الأخيرة.

الخطوة 2: انقر فوق علامة تبويب الخطوط الأفقية الثلاثة الموجودة أعلى يمين الشاشة الرئيسية لملف تعريف Instagram الخاص بك وحدد خيار "الإعدادات".

الخطوة 3: ستحتاج الآن إلى النقر فوق خيار "الخصوصية".

الخطوة 4: حدد خيار حالة النشاط وانقر فوقه.

الخطوة 5: كل ما عليك فعله الآن هو إيقاف تشغيل خيار "إظهار حالة النشاط" وأنت على ما يرام.

تجدر الإشارة إلى أن الخطوات المذكورة أعلاه ستخفي فقط حالة نشاطك (آخر ظهور / توفر على الإنترنت) من جهات الاتصال الأخرى.

كما لن يؤدي هذا إلى إيقاف تشغيل إشعار إيصال القراءة (المرئي) من نافذة المحادثة.