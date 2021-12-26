شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب يجب أن يفضل مستخدمو أبل تطبيقها للخرائط مقارنة بالمنافسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أبل خدمة الخرائط في عام 2012 للتنافس مع Google، وقد كانت بدائية إلى حد ما في البداية، فيما وصفت خرائط أبل في مرحلتها المبكرة بعض البلدان بشكل غير صحيح، ولم يتم تصنيف بعض البلدان على الإطلاق وتم وضع علامة على بعض الاتجاهات على أنها تهدد الحياة من قبل سلطات إنفاذ القانون.

واعتذر الرئيس التنفيذي لشركة أبل، Tim Cook، عن هذه المخالفات واقترح أيضًا على مستخدمي ìOS تثبيت تطبيقات التنقل من MapQuest و Bing و Waze ، أو تحديد Safari لاستخدام Google أو خرائط Nokia عبر مواقع الويب الخاصة بهم.

ومع ذلك، كان ذلك في الماضي وقد حققت خرائط أبل قفزات كبيرة في السنوات القليلة الماضية، حيث كشف تقرير عن الميزات الموجودة في الخرائط الجديدة لنظام iOS 15 والتي تأتي مع اتجاهات وملاحة أفضل للقيادة وركوب الدراجات والمشي وحتى النقل العام.

وقال فروست أيضًا: "في لمحة، يمكن للسائقين فهم التقاطع المعقد بسرعة أكبر من أي وقت مضى، وتساعد هذه التفاصيل في اتخاذ القرار الذي يستغرق جزء من الثانية والذي سيتخذونه، لذلك نريد أن يكون التنقل أكثر أمانًا وإرضاءً بصريًا ".

كما أضافت أبل تفاصيل إضافية إلى تطبيق الخرائط من خلال تضمين كرة أرضية ثلاثية الأبعاد تقارن الأحجام المشروعة للبلدان المختلفة، حتى أن أبل قطعت شوطًا إضافيًا لمطابقة اللون المستخدم في مبانٍ معينة في الحياة الواقعية مع اللون الذي استخدمته في صورة المبنى ثلاثية الأبعاد في خرائط أبل.

وأضاف التقرير أنه يجب على المستخدمين استخدام خرائط أبل على منافسيها لأسباب معينة وهي - تكامل التطبيق مع نظام iOS ونظام أبل البيئي، وخصوصية خرائط أبل، واستثمار أبل المستمر لجعل هذا التطبيق أفضل، ويضيف أيضًا أن هذه التحسينات يمكن أن تساعد المستخدمين في الوصول إلى وجهتهم بسهولة أكبر.

ومع ذلك، هناك العديد من مستخدمي أيفون الذين استخدموا خرائط Google لفترة طويلة ويفضلون الاستمرار في استخدامها بدلاً من مواجهة خطر الضياع، وعلى الرغم من ماضيها المتقلب، تريد أبل من المستخدمين تجربة إصدار iOS من الخرائط والاستفادة منه لمعرفة ما إذا كنت تشعر براحة أكبر في استخدامه بدلاً من خرائط Google.