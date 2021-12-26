شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Android 13 سيوفر العديد من المميزات الجديدة للمستخدمين.. تعرف على أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التسريبات عن لقطات شاشة للإصدار المبكر من Android 13 بواسطة XDA-Developers، حيث سيضم التحديث ميزة تحمل الاسم الرمزي "Panlingual"، والتى تتيح تعيين لغات مختلفة للتطبيقات والقوائم، حيث سيتمكن المستخدمون من تعيين لغة عالمية لواجهة المستخدم والقوائم.

كما أن هناك دليل في Android 13 يشير إلى أن الإشعارات يمكن أن تصبح ميزة تمكين في المستقبل، وهذا يعني أن التطبيقات لن تكون قادرة بعد الآن على إرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى المستخدمين بإشعارات دون موافقة.

وبشكل افتراضي، يرسل أي تطبيق مثبت على أندرويد إشعارات كما يشاء، وعلى الرغم من وجود إعدادات إعلام لمنع حدوث ذلك، لا يعلم كل المستخدمين بذلك.

ومع ذلك، فإن هذه إصدارات مبكرة جدًا من Android 13 وأن القائمة النهائية للميزات قد تتغير حتى قبل أن تبدأ معاينات المطور في الوصول، والتي تحدث عادةً بعد مؤتمر Google I/O.