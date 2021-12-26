شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية استخدام ميزة Spotify Blend لإنشاء قائمة أغان مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك أن تجعل قوائم الأغانى الخاصة بك على Spotify مشتركة، ولعل الطريقة الأسهل للقيام بذلك هي باستخدام ميزة Spotify's Blend، حيث تتيح لك Blend دعوة صديق لمشاركة قائمة الأغانى، والتي ستمتلئ تلقائيًا بالأغاني التي يحبها كلاكما، وتوضج أيضًا مدى "تطابق الذوق" بينكما، كما يتم تحديث قائمة التشغيل كل يوم، مما يعني أنك ستبقى دائمًا متزامنًا، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية إنشاء قائمة تشغيل Spotify Blend

سيحتاج كلا المستخدمين إلى حساب Spotify لإنشاء قائمة تشغيل Blend، لكن لا يحتاج أي منهما إلى اشتراك Premium، وكذلك الخطوات فهي نفسها على كل من iPhone وAndroid.

1. افتح تطبيق Spotify واضغط على خيار البحث في الجزء السفلي من الشاشة.

2. أسفل العنوان "تصفح الكل"، اضغط على "مُصمم لك".

3. اضغط على المربع الذي توجد بداخله علامة زائد باسم Create a Blend.

4. سيكون عليك الآن دعوة صديق لمشاركة قائمة التشغيل معك، اضغط فوق دعوة ومشاركة الرابط، ويمكنك إرساله بسرعة باستخدام الخيارات الافتراضية لجهازك، أو اضغط فقط على نسخ لإرسال الرابط يدويًا.

5. بمجرد إرسال الرابط، اطلب من صديقك فتحه على هاتفه الخاص واضغط على خيار الانضمام الذي يظهر.

ستظهر قائمة التشغيل الخاصة بك على الفور، إلى جانب عرض شرائح يخبرك بمدى تشابه أذواقك الموسيقية، وإذا كنت ترغب في مشاهدة عرض الشرائح مرة أخرى بمجرد انتهائه، اضغط فوق رمز الدوران فوق اسم قائمة التشغيل الخاصة بك.