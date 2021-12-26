إنتل مضطرة للالتزام بالعقوبات الأمريكية ضد الصين بسبب”الإبادة الجماعية” في شينجيانغ

أصدرت إنتل اعتذارًا للشركاء والعملاء في الصين بعد أن أبلغت الموردين المحليين أنها لن تستخدم العمالة أو البضائع التي يتم الحصول عليها من منطقة شينجيانغ في البلاد حيث اضطرت شركة إنتل ان تكون ضمن مقاطعة الصين ملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة علي الصين بسبب مايحدث مع المسلمين هناك من ابادة جماعية.

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العقوبات المفروضة علي الصين وتقييد التجارة الدولية بسبب الايغور

تم تقييد التجارة الدولية مع شينجيانغ من قبل العديد من الحكومات بما في ذلك الولايات المتحدة بسبب معاملة الصين للأقلية المسلمة من الأويغور في المنطقة. في وقت سابق من هذا الشهر ، أصدرت الولايات المتحدة حظرًا على الواردات من شينجيانغ ما لم تتمكن الشركات من إثبات أن البضائع قد تم إنشاؤها دون استخدام العمالة القسرية. وصفت الحكومة الأمريكية قمع الأقلية المسلمة الأويغور في شينجيانغ بأنه “إبادة جماعية”.

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اعتذار انتل للصين

في رسالتها السنوية إلى الموردين ، قالت إنتل إنها “مطالبة” باتباع القيود المفروضة على تجارة شينجيانغ التي تفرضها “حكومات متعددة” و “ستضمن أن سلسلة التوريد لدينا لا تستخدم أي عمالة أو مصدر سلع أو خدمات من منطقة شينجيانغ”. (تمت الآن إزالة هذا الجزء من الرسالة من موقع Intel على الويب ، ولكن يمكن العثور على نسخة مؤرشفة هنا.)

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وسائل الإعلام الصينية قالت إن شركة إنتل تعض اليد التي تطعمها

تسببت هذه المذكرة الإجرائية في رد فعل عنيف في الصين. انتشر الخطاب على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية ، مما دفع نجم البوب ​​الصيني كاري وانغ ، سفير إنتل السابق ، إلى قطع العلاقات مع الشركة (قال وانغ على وسائل التواصل الاجتماعي: “المصلحة الوطنية تتجاوز كل شيء” ، بينما اتهمت صحيفة جلوبال تايمز القومية شركة إنتل بـ ” عض اليد التي تطعمها “.

الصين هي مصدر كبير لأرباح إنتل

يعتبر السوق الصيني مسؤولاً عن ربع عائدات إنتل العالمية ، أو حوالي 20 مليار دولار. توظف الشركة أيضًا أكثر من 10000 شخص في الصين. وجد تحقيق أجرته صحيفة New York Times في عام 2020 أن الرقائق التي صنعتها شركة Intel كانت تُستخدم لتشغيل أجهزة الكمبيوتر العملاقة التي نشرتها الحكومة الصينية لمراقبة الأويغور.

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انتل تحاول امتصاص غضب الصين

ردًا على رد الفعل هذا ، اعتذرت شركة إنتل على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية يوم الأربعاء. في رسالة موجهة إلى الشركاء الصينيين من الجمهور والمحلي ، قالت شركة إنتل إنها تقصر التجارة مع شينجيانغ فقط كإجراء شكلي وليس بيانًا سياسيًا. جاء في الرسالة: “نعتذر عن المشاكل التي سببتها لعملائنا الصينيين المحترمين وشركائنا والجمهور”. “للتوضيح ، الفقرة الخاصة بشينجيانغ في الرسالة مخصصة فقط للتعبير عن النية الأصلية للامتثال والشرعية ، وليس من أجل نيتها أو موقفها.”

التضامن مع الايغور وحقوق الانسان بشكل عام

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي: “يجب ألا تشعر الشركات الأمريكية أبدًا بالحاجة إلى الاعتذار عن دفاعها عن حقوق الإنسان الأساسية أو معارضة القمع”. لم تعلق بساكي مباشرة على شركة إنتل لكنها قالت: “يمكنني القول بشكل عام إننا نعتقد أنه يجب على القطاع الخاص والمجتمع الدولي معارضة قيام جمهورية الصين الشعبية بتسليح أسواقها لخنق دعم حقوق الإنسان”.

شركات التكنولوجيا الأمريكية بين نارين “أمريكا” و “الصين”

مشكلة شركة إنتل هي أحدث مثال على شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تتعرض للضغط من كلا الجانبين بسبب مطالب الحكومتين الأمريكية والصينية. هناك العديد من الأمثلة على امتثال الشركات الأمريكية للطلبات الصينية المتطفلة من أجل الاحتفاظ بأعمالها في البلاد. مثل تخزين Apple لبيانات المستخدم على خوادم تديرها شركات مملوكة للدولة الصينية ، وحذف Amazon لجميع المراجعات تحت خمس نجوم لكتاب الرئيس الصيني Xi Jinping. لن يكون اعتذار إنتل عن اتباع القانون الأمريكي آخر مثال على هذه الضغوط التي تؤدي إلى سلوك منافق.

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