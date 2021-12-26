شركة Samsung واصدارها أول شاشات ألعاب +HDR10

نكتب اليوم عن أول شاشات ألعاب +HDR10 من Samsung حيث أعلنت شركة Samsung عن شاشاتها الأولى التي ستدعم معيار HDR10 + للألعاب ، وهو إصدار موسع يركز على الألعاب من نوعية HDR10 يمكنه أيضًا المعايرة تلقائيًا. تم الإعلان عن HDR10 + Gaming في البداية في أكتوبر ، ولكن الآن كشفت الشركة أن تشكيلة 2022 الجديدة من تلفزيونات QLED (Q70 وما فوق) وشاشات الألعاب ستكون أول من يدعم المعيار.

شاشات ألعاب +HDR10 وشراكة Samsung مع Sabre Interactive

دخلت Samsung في شراكة مع Sabre Interactive لتقديم دعم HDR10 + إلى Redout 2 و Pinball FX ، والتي سيتم عرضها في CES 2022. أيضًا Game Mechanic Studios سيكون لديها ألعاب HDR10 + بعنوان Happy Trails و Kidnapped Princess.

الألعاب التي تروج لها سامسونج علي عكس الألعاب الرئيسية المتوفرة بالنموذج المنافس: ألعاب Dolby Vision – بما في ذلك Halo Infinite و Gears 5 و Call of Duty: Black Ops Cold War. تدعم أجهزة Xbox Series X و S بالفعل ما لا يقل عن عشر ألعاب على Dolby Vision.

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Samsung Odyssey مع HDR10 الجديد المتوافق مع الألعاب

تحتوي “HDR10 + Gaming” على بيانات وصفية مرئية أكثر من HDR10 العادية (تستهدف أربعة أضعاف ذروة سطوعها) ، وتدعم معدل التحديث المتغير (VRR) ، ووضع زمن الانتقال المنخفض التلقائي (ALLM) للحصول على مظهر أفضل وأداء مرئي للعبة. تقول Samsung أيضًا أن المعيار سيعمل “فوق 120 هرتز” ولكنه لا يخوض في التفاصيل.

المعيار المنافس ، Dolby Vision Gaming ، يقوم بالفعل بكل هذا (باستثناء 120Hz plus). كما أعلنت LG المنافسة لشركة سامسونج عن شاشتيها C1 و G1 OLED بمعيار Dolby Vision للألعاب في يونيو من هذا العام.

التجربة الكاملة لـ HDR10 + تشبه كثيراً Dolby Vision

ولكن من أجل تجربة HDR10 + Gaming ، سيحتاج جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى بطاقة رسومات Nvidia (مع دعم قادم لسلسلة GeForce RTX 30 Series و RTX 20 Series و GTX 16 Series GPUs) ، وهي تمت برمجتها مع البيانات الوصفية المرئية الإضافية ، وإحدى شاشات سامسونج الجديدة التي يمكنها إخراجها.

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