صفقة جديدة لـ”أورانج” بـ1.5 مليار دولار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - تخطط شركة أورانج بلجيكا للاستحواذ على 75٪ من أسهم شركة الاتصالات “فو” Voo مقابل 1.5 مليار دولار.

وتقدر القيمة المؤسسية لشركة “فو” بنحو ملياري دولار حيث تمنح الصفقة “فو” سعرًا يفوق أرباحها بنحو 9.5 ضعف قبل الفوائد والضرائب واستهلاك الدين، وفقًا لما نشرته موقع مجلة فوربس.

وبموجب الصفقة تحتفظ “فو” المملوكة لشركة الاتصالات الإقليمية Nethys بحصة أقلية، ومن المتوقع إتمام الصفقة في 2022، بعد الحصول على موافقة المفوضية الأوروبية.

شبكة الكابلات

وتدير “فو” شبكة الكابلات في منطقة والونيا وجزء من منطقة بروكسل، والتي ستسيطر عليها أورانج بعد الاستحواذ. يوفر مشغل الكابل أيضًا خدمات الهاتف الثابت والمتنقل والإنترنت ذا النطاق العريض وخدمات التلفزيون.

من جانبها أوضحت شركة أورانج بلجيكا في بيان لها، أنها ستمول الصفقة من خلال “قرض داخل المجموعة”.

وفي هذا الإطار قالت نائبة الرئيس التنفيذي لعمليات “أورانج أوروبا ماري-نويل جيجو-لافيسيير، في بيان: “يعزز الاستحواذ ريادة أورانج في سوق الاستحواذ في أوروبا … [وهو] يقوم على مشروع صناعي قوي، بالاعتماد على الطبيعة التكميلية بين الشركتين أورانج بلجيكا وفو”.

كما أعلنت أورانج هذا العام أنها تتطلع بنشاط إلى خيارات الاندماج والاستحواذ في جميع أنحاء أوروبا.

وتأتي الصفقة مع “فو” بعد استحواذ أورانج على حصة مسيطرة في Telekom Romania Communications، أحد أكبر مشغلي النطاق العريض في رومانيا، العام الماضي.

ومن المرجح أن تؤدي الصفقة إلى اشتداد المنافسة في سوق الاتصالات حيث تعد عملية الاستحواذ بمثابة ضربة لمنافس أورانج المحلي Telenet، الذي أفاد بعدم دخوله في نقاشات سابقة بشأن امتلاك حصة في “فو”.

يشهد القطاع الأوسع اهتمامًا متزايدًا بعقد الصفقات، مع اقتراب شركة الأسهم الخاصة KKR من الاستحواذ على شركة الاتصالات Telecom Italia فيما قد يصبح أكبر عملية شراء للأسهم الخاصة في أوروبا على الإطلاق.

أداء أورانج

تأثرت أرباح شركة الاتصالات الفرنسية أورانج في الربع الثالث بانخفاض العائدات من صفقات التمويل المشترك. وسجلت الشركة انخفاضًا بنسبة 0.7٪ في الأرباح قبل الفوائد والضرائب واستهلاك الدين (بعد عقود الإيجار) عن العام السابق لتصل إلى 4.13 مليار دولار على الرغم من زيادة أعداد العملاء في فرنسا وإسبانيا

وفي الربع الثالث من هذا العام، أضافت أورانج نحو 121 ألف عميل للأعمال الخاصة بالهواتف المحمولة في فرنسا، بالإضافة إلى 80 ألف عميل جديد في أعمال النطاق العريض.

وقعت أورانج صفقات مع منافسين فرنسيين مثل شركة Bouygues Telecom وشركة Iliad’s Free لمساعدتهم على استخدام شبكات الألياف ذات النطاق العريض، وموجب صفقات التمويل المشترك هذه، تحصل أورانج على مدفوعات من المنافسين مقابل حق استخدام الشبكات.