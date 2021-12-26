شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: iPhone 14 Pro قد يصل بـ"رامات" أعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة أبل قد تدعم هواتف iPhone 14 Pro وPro Max العام المقبل باختيارات أعلى في الذاكرة العشوائية.

فيما أكد المحلل "Jeff Pu" في تقريره الأخير على أن أبل تستعد لإطلاق iPhone mini العام المقبل والذي يأتي بحجم شاشة 5.4 بوصة، بينما تأتي هواتف iPhone 14 وiPhone 14 Pro بحجم 6.1 بوصة، ويتميز iPhone 14 Max وiPhone 14 Pro Max بحجم 6.7 بوصة.

وكانت أعلى سعة في الذاكرة العشوائية قدمت في سلسلة iPhone 13 هي 6 جيجا بايت رام، بينما يشير تقرير "Jeff Pu" إلى أن الإصدارات القادمة ستأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما أشار المحلل إلى أن سلسلة iPhone 14 ستأتي بسعة تخزين تبدأ من 64 جيجا بايت في النموذج الرئيسي.

وستضم سلسلة iPhone 14 Pro كاميرا ثلاثية في الخلف، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل.

ولقد أكد المحلل"Ming-Chi Kuo" في تقرير سابق على أن أعلى إصدارات في سلسلة iPhone 14 ستتضمن مستشعر رئيسي في الكاميرا الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، كما أشار إلى أن إصدارات Pro تأتي بميزة تسجيل فيديو بدقة 8K.