شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول تعليق من "روسكوسموس" على نجاح "ناسا" فى إطلاق تلسكوب "جيمس ويب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ رئيس المكتب الإعلامي لشركة "روسكوسموس" الروسية، دميتري ستروجوفيتس، وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على الإطلاق الناجح لتلسكوب "جيمس ويب" وفقا لما نقلته RT.

وقال ستروجوفيتس في صفحته على "فيسبوك": "تهانينا للجميع على الإطلاق الناجح لتلسكوب جيمس ويب الذي طال تجهيزه. عام 2021 كان عام الاختراقات في العديد من المشاريع التي لم يتم إطلاقها في السنوات الأخيرة.

والآن يبقى أن يصل التلسكوب بنجاح إلى المستوى L2، ليلتقي بمرصدنا الروسي Spektr-RG"، تم إطلاق صاروخ آريان 5 الحامل لمركبة التلسكوب من قاعدة "كورو" الفضائية في إقليم جيانا الفرنسي. وقد بدأت المركبة الفضائية في الانفتاح التدريجي الذي من المتوقع أن يستمر 29 يوما.

وبحسب "ناسا" ستكون المرحلة الأكثر صعوبة وخطورة هي فتح المرآة الرئيسية والدرع الحراري، والتي يجب أن تحمي المرصد من الإشعاع من الشمس والأرض والقمر.