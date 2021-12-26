شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مميزات "واتساب" المتوقعة فى عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشتهر منصة المراسلة الفورية "واتساب"، المملوكة لشركة "ميتا" بإضافة العديد من المميزات والتحسينات لتقديم تجربة مستخدم جيدة، فيما أظهرت عدة تقارير على أساس يومى تلمح إلى الميزات القادمة، وبعضها مثيرة للاهتمام لتسهيل استخدام التطبيق.

عادةً ما يختبر WhatsApp الميزات القادمة على الإصدارات التجريبية من تطبيقات Android و iOS الخاصة به قبل طرحها لجميع المستخدمين.

ميزات من المحتمل أن تكون قيد الاختبار لواتساب يمكن طرحها 2022

ميزة تسجيل الخروج من WhatsApp وفقًا للتقارير الحالية، فإن WhatsApp جاهز تمامًا لطرح ميزة جديدة ستحل محل خيار حذف الحساب فى القائمة بخيار يسمى تسجيل الخروج من WhatsApp

ميزة Instagram Reels حيث تتجه الشركة الأم "ميتا" إلى دمج جميع منصاتها مثل واتساب وفيسبوك وإنستجرام فى عام 2022 ، يُعتقد أن الشركة تعمل على نفس الشيء وتجعل هذا التكامل ممكنًا.

وفقًا لتقارير من المرجح أن تدعم منصة المراسلة الفورية تكامل Instagram Reels على الرغم أنه لا توجد كلمة تتعلق بنفس الشيء رسميًا من Meta.

دعم متعدد الأجهزة للجميع قبل بضعة أشهر قدم WhatsApp دعمًا متعدد الأجهزة. تتوفر هذه الميزة حاليًا لمستخدمى إصدارات Android و iOS التجريبية. فى عام 2022 يمكننا أن نتوقع أن يصدر التطبيق هذا الدعم متعدد الأجهزة لجميع المستخدمين رسميًا.

سيسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى WhatsApp على أجهزة أخرى حتى إذا كان الجهاز الأساسى غير متصل بالإنترنت.

تمديد المهلة الزمنية للحذف للجميع بالفعل

يوفر "واتساب"، ميزة "الحذف للجميع" لمستخدمى Android و iOS. وفقًا لتقاريرتتطلع الشركة إلى إزالة الحد الزمنى والسماح للمستخدمين بحذف الرسائل للجميع وقتما يريدون.

ويقدم WhatsApp فترات زمنية ثلاث مرات فقط مثل 7 أيام و 90 يومًا و 24 ساعة.

عند تمكين الميزة ، ستسمح لكل رسالة يرسلها المستخدم بالاختفاء بعد الوقت المحدد.

إخفاء آخر ظهور من جهات اتصال محددة مؤخرًا، كان WhatsApp فى العناوين الرئيسية لطرح بعض الميزات التى تركز على الخصوصية. يتيح للمستخدمين إخفاء حالتهم وآخر ظهور لهم وصورة ملف التعريف من جهات اتصال محددة.

فى وقت سابق كان هناك ثلاثة خيارات وهم"الجميع، لا أحد، جهات الاتصال الخاصة بى"، الآن أضاف الخيار الرابع الذى يقول "جهات الاتصال الخاصة بى باستثناء". هذه الميزة أيضًا فى المرحلة التجريبية وتحتاج إلى مزيد من الوضوح من الشركة فيما يتعلق بطرحها رسميًا لجميع المستخدمين.