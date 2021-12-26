ناسا تخطط لبناء محطة “بوابة القمر”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ 31 دقيقة

بدأت العديد من الدول العمل على إنشاء محطات فضائية خاصة بها، ما يعني عودة التنافس المحموم بين الدول لوضع موطئ قدم لها في الفضاء.

وتجمع محطة الفضاء الدولية رواد فضاء من جميع أنحاء العالم، وهي ما أعتبرت أفضل نموذج للتعاون بين العديد من الدول، حيث بدأ العمل بها منذ العام 1998، فيما عبرت روسيا أنها قد تنسحب منها بشكل نهائي عام 2025.

ووفق تقرير نشره موقع “Vox” فإنه بعد إغلاق محطة الفضاء الدولية، سيحل مكانها مجموعة محطات فضائية جديدة، والتي يتخوف أن توجد حالة من التوترات السياسية والاقتصادية.

ويشير التقرير إلى أن وكالة الفضاء الأميركية، ناسا، ستعمل على تقليص وجودها في المدار حول الأرض، حيث تريد أن توجد محطات أقرب للقمر أو المريخ، وقد تقوم بتأجير مرافق لروادها في محطات فضائية جديدة تديرها شركات خاصة.

وبعد إغلاق محطة الفضاء الدولية المفترض، سيتم توجيهها باتجاه الغلاف الجوي حيث ستحترق وتتفكك، وسيصبح أمام الدول عدة محطات فضائية يمكنها أن تجد لرواد الفضاء مكانا فيها، بما يسمح بتعزيز برامج الفضاء الدولية من خلال استغلال مشاريع القطاع الخاص في الفضاء.

روبين جاتينز، مدير ناسا لمحطة الفضاء الدولية، قال “إن الشركات التجارية أصبح لديها القدرة على الاستثمار في الفضاء، ولا نريد التنافس مع ذلك”.

وأضاف نريد تحويل “مدار الأرض ليكون مستثمرا من قبل القطاع الخاص، حتى تتمكن الحكومة ووكالة ناسا من استخدام مواردها للقيام بمهام أصعب في الفضاء”.

ويمكن لشركات كبرى مثل لوكهيد مارتن، وبلو أوريغين، وكبار المستثمرين إطلاق 4 محطات فضائية في مدار الأرض خلال العقد المقبل.

كما تقوم ناسا ببناء محطة فضائية ستطلق عليها اسم “بوابة القمر”، والتي يتوقع تبدأ في إنشائها في للفضاء في 2024، كما تخطط الهند وروسيا لإطلاق محطات فضائية خاصة بهما، فيما تقوم الصين حاليا بإنشاء محطة فضاء خاصة بها حاليا.

محطة الفضاء الدولية استغرق بناؤها 42 رحلة تجميع، بتكلفة تقدر بـ 100 مليار دولار، حيث تضم 16 وحدة مترابطة صالحة للسكن، ويوجد حاليا 11 رائد فضاء من أربعة دول مختلفة على متنها.