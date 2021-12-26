شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تسجيل الدخول إلى كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز وآخر بدون كلمات مرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الحماية بكلمة مرور من أبرز طبقات الأمان التي نضيفها إلى أدواتنا، سواء كانت أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية أو أى منتج آخر فى العصر الحديث يتطلب شكلاً من أشكال الخصوصية، فإن تشفير كلمة المرور هو ما يتيحه المرء للأمان، يحتوى مايكروسوفت ويندوز أيضًا على ميزة أمان كلمة مرور متكاملة يمكن للمرء تمكينها على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصى.

ومع ذلك هناك حالات قد تنسى فيها كلمة المرور التى قمت بتعيينها لتسجيل الدخول الآمن، وهو خيار تسجيل الدخول بدون كلمة مرور الذي أعلنته مايكروسوفت لنظام التشغيل Windows 10 Home Edition، وكما يوحى الاسم يتيح هذا البرنامج للمستخدم الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة / أجهزة الكمبيوتر المشفرة دون إدخال أى كلمات مرور.

كيف يمكنك تمكين هذه الميزة وتسجيل الدخول إلى جهاز Windows الخاص بك دون استخدام أي كلمات مرور؟:

يتوفر خيار تسجيل الدخول بدون كلمة مرور حاليًا لنظام التشغيل Windows 10 Home Edition، ففي وقت سابق ، كانت هذه الميزة متاحة فقط لمستخدمي Windows على مستوى المؤسسات ، ومع ذلك ، فإن جميع المستخدمين الآن لديهم وصول مجاني إلى هذه الأداة.

وفقا للتقرير فإنه متاح لنظام التشغيل Windows 11 Home Edition تحتاج أيضًا إلى أن يكون لديك حساب Microsoft صالح لاستخدام هذه الخدمة.

الخطوة 1: على الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصي ، افتح أي متصفح ويب وافتح صفحة الويب الرسمية لـ Microsoft ، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

الخطوة 2: أنت الآن بحاجة إلى زيارة قسم "الإعدادات".

الخطوة 3: انقر فوق "أمان" ثم حدد علامة التبويب "أمان إضافي".

الخطوة 4: سترى الآن خيار "Passwordless" ضمن علامة التبويب "أمان إضافي"، انقر فوق إعدادات "تشغيل" بجوارها.

الخطوة 5: أكمل الخطوات التي تظهر على الشاشة لتمكين تسجيل الدخول بدون كلمة مرور إلى Windows الخاص بك لتمكين الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصى، كذلك يمكنك اتباع الخطوات التي تظهر على الشاشة باستخدام خيار "نسيت كلمة المرور" أثناء تسجيل الدخول إلى جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول.

لكن الخطوات المذكورة أعلاه قد تتطلب منك تنفيذ هذه الخطوات إذا كنت هناك فى حالة عدم تذكر كلمة المرور. الجدير بالذكر أن الخطوات المذكورة أعلاه ستمنحك فقط إمكانية الوصول بدون كلمة مرور إلى جهاز الكمبيوتر المحمول أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

إذا قمت بإعداد أي كلمة مرور أو طبقة أمان إضافية للتطبيقات، فستحتاج إلى أقفال المرور المعنية لاستخدام هذه الخدمات، ومع ذلك فإن خيار تسجيل الدخول بدون كلمة مرور يجعل حياتنا أسهل بكثير من خلال السماح لنا بالوصول إلى أجهزتنا حتى لو لم نتذكر كلمات المرور.