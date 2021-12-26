شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يتفوق على جوجل ليصبح أكثر مواقع الويب شهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفوقت منصة TikTok الشهيرة لمشاركة الفيديوهات القصيرة على عملاق التكنولوجيا جوجل كأكثر مواقع الويب شعبية في العام ، وفقًا لتقرير، وكشف التقرير الصادر عن شركة Cloudflare لأمن تكنولوجيا المعلومات، أن تطبيق الفيديو يحصل على زيارات أكثر من محرك البحث في الولايات المتحدة.

وتُظهر التصنيفات أن TikTok أطاحت بـ Google من صدارة الترتيب في فبراير ومارس ويونيو من هذا العام ، واحتلت المركز الأول منذ أغسطس، وفي عام 2020 ، احتلت Google المرتبة الأولى ، وكان عدد من المواقع الأخرى ، بما في ذلك TikTok و Amazon و Apple و Facebook و Microsoft و Netflix ، في المراكز العشرة الأولى.

ووفقًا للتقرير، يُعتقد أن أحد أسباب الزيادة في شعبية Tiktok يرجع إلى جائحة Covid-19 ، حيث أن عمليات الإغلاق تعني أن الناس عالقون في المنزل ويبحثون عن الترفيه، كما أن الشبكة الاجتماعية ، المملوكة لشركة Bytedance ومقرها الصين ، لديها الآن أكثر من مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم ويستمر هذا العدد في النمو.